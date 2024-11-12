12 ноября 2024

В Перми взлетел спрос на инфлюенс-менеджеров

В Перми спрос на инфлюенс-менеджеров вырос на 200%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские компании стали чаще обращаться к менеджерам по работе с блогерами
Пермские компании стали чаще обращаться к менеджерам по работе с блогерами Фото:

Компании в Перми начали чаще пользоваться услугами инфлюенс-менеджеров и рилсмейкеров. За год спрос на таких специалистов вырос более, чем на 200%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Работа с „личными брендами“ становится все более популярной маркетинговой стратегией у отечественного бизнеса, а спрос на менеджеров по работе с блогерами растет. За год интерес к их услугам в Перми увеличился на 200%. Спрос на работу рилсмекеров вырос на 203%», — сказано в сообщении. Уточняется, что предложений от рилсмейкеров тоже стало больше на 71%.

Аналитики отметили, что также вырос спрос на услуги SMM-специалистов. Их стали нанимать на 17% чаще. При этом спрос на специалистов по таргетированной рекламе сократился.

Инфлюенс-менеджеры — специалисты, которые помогают запускать рекламу у блогеров. Они выбирают лидера мнений, проверяют его подписчиков, ведут переговоры, контролируют выход публикации и собирают статистику по ней. Рилсмейкеры — специалисты, которые снимают короткие видео для социальных сетей.

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Компании в Перми начали чаще пользоваться услугами инфлюенс-менеджеров и рилсмейкеров. За год спрос на таких специалистов вырос более, чем на 200%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Работа с „личными брендами“ становится все более популярной маркетинговой стратегией у отечественного бизнеса, а спрос на менеджеров по работе с блогерами растет. За год интерес к их услугам в Перми увеличился на 200%. Спрос на работу рилсмекеров вырос на 203%», — сказано в сообщении. Уточняется, что предложений от рилсмейкеров тоже стало больше на 71%. Аналитики отметили, что также вырос спрос на услуги SMM-специалистов. Их стали нанимать на 17% чаще. При этом спрос на специалистов по таргетированной рекламе сократился. Инфлюенс-менеджеры — специалисты, которые помогают запускать рекламу у блогеров. Они выбирают лидера мнений, проверяют его подписчиков, ведут переговоры, контролируют выход публикации и собирают статистику по ней. Рилсмейкеры — специалисты, которые снимают короткие видео для социальных сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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