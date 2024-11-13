Появилось видео с беглыми солдатами из воинской части в Новосибирской области

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Военные устроили бунт в своей части
Военные устроили бунт в своей части Фото:

В Новосибирской области группа военнослужащих устроила бунт в своей воинской части, разгромив помещения и записав происходящее на видео. Позже они совершили побег с территории части.

«Беглецы сняли свои действия не видео: они разбивали стекла, били доски почета», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что после погрома 12 человек самовольно покинули часть, семь из них уже задержаны, остальные разыскиваются. Предполагается, что беглецы могли направиться в соседнюю Кемеровскую область.

Глава Коченевского района Евгений Антипов сообщал в своем telegram-канале, что солдаты покинули часть на такси. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не верить слухам.

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В Новосибирской области группа военнослужащих устроила бунт в своей воинской части, разгромив помещения и записав происходящее на видео. Позже они совершили побег с территории части. «Беглецы сняли свои действия не видео: они разбивали стекла, били доски почета», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что после погрома 12 человек самовольно покинули часть, семь из них уже задержаны, остальные разыскиваются. Предполагается, что беглецы могли направиться в соседнюю Кемеровскую область. Глава Коченевского района Евгений Антипов сообщал в своем telegram-канале, что солдаты покинули часть на такси. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не верить слухам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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