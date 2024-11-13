Появилось видео с беглыми солдатами из воинской части в Новосибирской области

В Новосибирской области группа военнослужащих устроила бунт в своей воинской части, разгромив помещения и записав происходящее на видео. Позже они совершили побег с территории части.
«Беглецы сняли свои действия не видео: они разбивали стекла, били доски почета», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что после погрома 12 человек самовольно покинули часть, семь из них уже задержаны, остальные разыскиваются. Предполагается, что беглецы могли направиться в соседнюю Кемеровскую область.
Глава Коченевского района Евгений Антипов сообщал в своем telegram-канале, что солдаты покинули часть на такси. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не верить слухам.
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