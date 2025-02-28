Вооруженные силы РФ произвели серию ударов по Вооруженным Силам Украины (ВСУ) в Сумах и Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование», — сказал Лебедев РИА Новости. Он также отметил, что за указанный период по Сумам и прилегающим территориям было совершено семь точных ударов, в результате которых были поражены склад ВСУ с беспилотниками и их зарядами и база операторов дронов.
Кроме того, около полуночи был нанесен удар по военнослужащим в селе Боромоля к северу от Сум, добавил Лебедев. «В 00.50 был нанесен удар по личному составу в селе Боромоля, севернее Сум», — сказал он.
Ранее, во время операции в районе Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские штурмовые подразделения заняли стратегически важный и хорошо укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что российским бойцам долгое время не удавалось преодолеть оборону противника у Новолюбовки из-за сложного рельефа территории.
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