Готовящий покушение на митрополита Тихона рассказал об угрозах спецслужб Украины

ГРУ Украины угрожало террористу убийством его родственников за отказ от теракта
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Террориста завербовало ГРУ Украины в 2024 году с целью покушения на митрополита Тихона
Террориста завербовало ГРУ Украины в 2024 году с целью покушения на митрополита Тихона Фото:

Сотрудники украинских спецслужб угрожали украинскому гражданину, задержанному за подготовку покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), убийством его родственников в случае его отказа осуществить теракт. Об этом мужчина рассказал во время допроса. 

«Украинские спецслужбы угрожали ему (задержанному — прим. URA.RU) убийством родственников в случае отказа пойти на теракт», — сообщает НТВ в своем telegram-канале. В 2024 году террорист был завербован ГРУ, после чего получил должность помощника у митрополита. Также он нашел соучастника для подготовки теракта в Сретенском монастыре в Москве.

Ранее готовящие покушение на митрополита Тихона дали признательные показания. Они сообщили, что получили задание ликвидировать митрополита с применением взрывного устройства в жилом помещении на территории Сретенского монастыря.

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Сотрудники украинских спецслужб угрожали украинскому гражданину, задержанному за подготовку покушения на митрополита Тихона (Шевкунова), убийством его родственников в случае его отказа осуществить теракт. Об этом мужчина рассказал во время допроса.  «Украинские спецслужбы угрожали ему (задержанному — прим. URA.RU) убийством родственников в случае отказа пойти на теракт», — сообщает НТВ в своем telegram-канале. В 2024 году террорист был завербован ГРУ, после чего получил должность помощника у митрополита. Также он нашел соучастника для подготовки теракта в Сретенском монастыре в Москве. Ранее готовящие покушение на митрополита Тихона дали признательные показания. Они сообщили, что получили задание ликвидировать митрополита с применением взрывного устройства в жилом помещении на территории Сретенского монастыря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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