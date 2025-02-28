Стали известны подробности подготовки теракта против митрополита Тихона

Готовящие покушение на митрополита Тихона мужчины получили бомбу через тайник
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Сразу после покушения на митрополита мужчины планировали сбежать из страны
Сразу после покушения на митрополита мужчины планировали сбежать из страны Фото:

Появились подробности подготовки теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Двое мужчин, готовящих покушение, получили бомбу через тайник.

«Задержанные признались, что самодельное взрывное устройство (СВУ) им передали в декабре 2024 года. С помощью него они должны были подорвать митрополита, когда тот будет находиться в Москве», — пишет издание Lenta.ru со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Вместе с тем сообщается, что русский и украинец, готовящие теракт, сразу после инцидента планировали покинуть территорию России. Для этого они хотели использовать поддельные паспорта.

Ранее сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт. Силовики задержали двух мужчин и изъяли у них взрывное устройство. По информации спецслужб, оба из них были завербованы разведкой Украины.

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Появились подробности подготовки теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Двое мужчин, готовящих покушение, получили бомбу через тайник. «Задержанные признались, что самодельное взрывное устройство (СВУ) им передали в декабре 2024 года. С помощью него они должны были подорвать митрополита, когда тот будет находиться в Москве», — пишет издание Lenta.ru со ссылкой на ЦОС ФСБ России. Вместе с тем сообщается, что русский и украинец, готовящие теракт, сразу после инцидента планировали покинуть территорию России. Для этого они хотели использовать поддельные паспорта. Ранее сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт. Силовики задержали двух мужчин и изъяли у них взрывное устройство. По информации спецслужб, оба из них были завербованы разведкой Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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