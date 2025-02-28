«Телеграф»: на Украине начались аресты боевых генералов

На Украине нарушили так называемое негласное правило Рендулича (командиры должны оценить военную необходимость действия на основе информации, доступной им на момент принятия решения. Командующих нельзя судить на основе появляющейся впоследствии информации — прим. URA.RU), начав арест генералов из-за провала обороны ВСУ во время наступления российской армии в Харьковской области в 2024 году. Об этом сообщил бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров.
«На Западе его называют правилом Рендулича. Мы не должны оценивать людей с позиции нашего будущего опыта. Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие, когда они принимали эти решения», — заявил Назаров. Его слова приводит украинское агентство «Телеграф». Он подчеркнул, что ошибаться могут все: и военный, и гражданский. При этом аресты генералов ведут к потери доверия в отношении властей Украины.
По словам Назарова, указанное правило было нарушено недавними действиями украинских властей, которые привлекли к уголовной ответственности боевых генералов за их действия в определенных операциях на фронте. Это, по его мнению, представляет собой нарушение как договоренностей, так и законодательной нормы о боевом иммунитете. Виктор Назаров выразил опасения, что такие действия могут иметь негативные последствия для дальнейшей оборонительной способности Украины.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что Киев готовит репрессии против командиров украинской армии. По его словам, власти страны хотят продолжить репрессии против тех граждан, которые имеют «собственную точку зрения», передает RT.
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