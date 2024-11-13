Десять военнослужащих сбежали из части в Новосибирской области. Видео

13 ноября 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

В Новосибирской области солдаты самовольно покинули военную часть (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил, что, предварительно, из военной части в регионе сбежали десять солдат. Он отмечал, что они выехали из части на такси за 30 минут. Об этом глава района написал в своем telegram-канале. «Уважаемые коченевцы. Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Самовольно покинули расположение части 10 человек. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации», — написал Антипов в своем канале. Он уточнил, что военнослужащие выехали на такси. Антипов сослался на информацию от ОМВД по Коченевскому району, добавив, что четверо были пойманы. Telegram-канал Baza опубликовал видео с предполагаемым задержанием солдат, покинувших военную часть. На днях также сообщалось, что в Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника. Он самовольно оставил военную часть в период мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил, что, предварительно, из военной части в регионе сбежали десять солдат. Он отмечал, что они выехали из части на такси за 30 минут. Об этом глава района написал в своем telegram-канале. «Уважаемые коченевцы. Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Самовольно покинули расположение части 10 человек. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации», — написал Антипов в своем канале. Он уточнил, что военнослужащие выехали на такси. Антипов сослался на информацию от ОМВД по Коченевскому району, добавив, что четверо были пойманы. Telegram-канал Baza опубликовал видео с предполагаемым задержанием солдат, покинувших военную часть. На днях также сообщалось, что в Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника. Он самовольно оставил военную часть в период мобилизации.