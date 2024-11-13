Десять военнослужащих сбежали из части в Новосибирской области. Видео

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В Новосибирской области солдаты самовольно покинули военную часть (архивное фото) Фото:

Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил, что, предварительно, из военной части в регионе сбежали десять солдат. Он отмечал, что они выехали из части на такси за 30 минут. Об этом глава района написал в своем telegram-канале.

«Уважаемые коченевцы. Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Самовольно покинули расположение части 10 человек. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации», — написал Антипов в своем канале. Он уточнил, что военнослужащие выехали на такси. Антипов сослался на информацию от ОМВД по Коченевскому району, добавив, что четверо были пойманы. Telegram-канал Baza опубликовал видео с предполагаемым задержанием солдат, покинувших военную часть.

На днях также сообщалось, что в Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника. Он самовольно оставил военную часть в период мобилизации.

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Глава Коченевского района Новосибирской области Евгений Антипов сообщил, что, предварительно, из военной части в регионе сбежали десять солдат. Он отмечал, что они выехали из части на такси за 30 минут. Об этом глава района написал в своем telegram-канале. «Уважаемые коченевцы. Распространяется информация о происшествии на территории военной части в р. п. Коченево. Самовольно покинули расположение части 10 человек. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации», — написал Антипов в своем канале. Он уточнил, что военнослужащие выехали на такси. Антипов сослался на информацию от ОМВД по Коченевскому району, добавив, что четверо были пойманы. Telegram-канал Baza опубликовал видео с предполагаемым задержанием солдат, покинувших военную часть. На днях также сообщалось, что в Челябинской области приговорили к шести годам колонии общего режима контрактника. Он самовольно оставил военную часть в период мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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