Россияне смогут защитить себя от мошенников: как работает самозапрет на кредиты

С марта в России появится возможность установить самостоятельный запрет на оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза рассказал о деталях этой инициативы.
Эксперт отметил, что такой способ действует уже во многих банках. «Если хочешь, можешь запретить себе выдачу кредита. В результате без появления в банке и отмены запрета ты не можешь получить кредит ни в какой форме», — пояснил Владимир Гамза в интервью радио Sputnik.
Он подчеркнул, что введение такой функции особенно важно для защиты пожилых людей от мошенников. «Я уже несколько лет говорю: „Установите мошенничество в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, отягчающим обстоятельством“. И сразу количество мошенничеств сократится в два раза, потому что преступники пользуются тем, что люди в возрасте не так хорошо соображают», — добавил Гамза.
Ранее в Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. «Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал председатель ГД Вячеслав Володин.
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