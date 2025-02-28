Россияне смогут защитить себя от мошенников: как работает самозапрет на кредиты

Гамза: россияне вправе запретить себе выдачу кредита, пока не придут в банк
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне могут установить самозапрет на кредиты
Россияне могут установить самозапрет на кредиты Фото:

С марта в России появится возможность установить самостоятельный запрет на оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза рассказал о деталях этой инициативы.

Эксперт отметил, что такой способ действует уже во многих банках. «Если хочешь, можешь запретить себе выдачу кредита. В результате без появления в банке и отмены запрета ты не можешь получить кредит ни в какой форме», — пояснил Владимир Гамза в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что введение такой функции особенно важно для защиты пожилых людей от мошенников. «Я уже несколько лет говорю: „Установите мошенничество в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, отягчающим обстоятельством“. И сразу количество мошенничеств сократится в два раза, потому что преступники пользуются тем, что люди в возрасте не так хорошо соображают», — добавил Гамза.

Ранее в Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. «Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал председатель ГД Вячеслав Володин. 

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С марта в России появится возможность установить самостоятельный запрет на оформление кредитов на свое имя, добавив соответствующую отметку в кредитной истории через портал «Госуслуги». Председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза рассказал о деталях этой инициативы. Эксперт отметил, что такой способ действует уже во многих банках. «Если хочешь, можешь запретить себе выдачу кредита. В результате без появления в банке и отмены запрета ты не можешь получить кредит ни в какой форме», — пояснил Владимир Гамза в интервью радио Sputnik. Он подчеркнул, что введение такой функции особенно важно для защиты пожилых людей от мошенников. «Я уже несколько лет говорю: „Установите мошенничество в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, отягчающим обстоятельством“. И сразу количество мошенничеств сократится в два раза, потому что преступники пользуются тем, что люди в возрасте не так хорошо соображают», — добавил Гамза. Ранее в Госдуме единогласно приняли закон о защите граждан РФ от мошенников, которые принуждают их брать кредиты. «Чтобы защитить граждан, вводится „период охлаждения“ при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции», — написал председатель ГД Вячеслав Володин. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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