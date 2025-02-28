ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ким Чен Ын с начала 2025 года проводит четвертые испытания ракет
Ким Чен Ын с начала 2025 года проводит четвертые испытания ракет Фото:

В ходе недавних испытаний стратегических крылатых ракет лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с призывом улучшать боевую готовность стратегических войск, в том числе быть готовым использовать ядерное оружие в любой момент. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул, [что нужно] более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию», — говорится в публикации. Подчеркивается, что использование ядерного потенциала необходимо для обороны КНДР.

Цель проведенных учений заключалась в демонстрации способности Серверной Кореи наносить контрудары в любой момент и в любой точке мира. С начала 2025 года это уже четвертая серия ракетных испытаний в КНДР. Предыдущие запуски были проведены 25 января, когда тестировали ракеты, запускаемые из-под воды. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе недавних испытаний стратегических крылатых ракет лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с призывом улучшать боевую готовность стратегических войск, в том числе быть готовым использовать ядерное оружие в любой момент. Об этом сообщило агентство ЦТАК. «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул, [что нужно] более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию», — говорится в публикации. Подчеркивается, что использование ядерного потенциала необходимо для обороны КНДР. Цель проведенных учений заключалась в демонстрации способности Серверной Кореи наносить контрудары в любой момент и в любой точке мира. С начала 2025 года это уже четвертая серия ракетных испытаний в КНДР. Предыдущие запуски были проведены 25 января, когда тестировали ракеты, запускаемые из-под воды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...