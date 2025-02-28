ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие

В ходе недавних испытаний стратегических крылатых ракет лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с призывом улучшать боевую готовность стратегических войск, в том числе быть готовым использовать ядерное оружие в любой момент. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул, [что нужно] более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию», — говорится в публикации. Подчеркивается, что использование ядерного потенциала необходимо для обороны КНДР.
Цель проведенных учений заключалась в демонстрации способности Серверной Кореи наносить контрудары в любой момент и в любой точке мира. С начала 2025 года это уже четвертая серия ракетных испытаний в КНДР. Предыдущие запуски были проведены 25 января, когда тестировали ракеты, запускаемые из-под воды.
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