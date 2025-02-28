Появилось видео задержания террористов, планировавших убийство митрополита Тихона

Готовившие теракт против митрополита Тихона дали признательные показания
© Служба новостей «URA.RU»
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Завербованные ГРУ мужчины должны были совершить покушение на Тихона в жилом здании на территории Сретенского монастыря
Завербованные ГРУ мужчины должны были совершить покушение на Тихона в жилом здании на территории Сретенского монастыря Фото:

Опубликовано видео, на котором задержанные подозреваемые дают показания о подготовке покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова). В ходе допроса они рассказали, что украинские спецслужбы организовали теракт в Москве с целью убийства Тихона.

«Я Попович Денис Евгеньевич, гражданин Украины, являлся помощником митрополита Тихона. Был завербован сотрудниками ГРУ с целью слежки за передвижениями митрополита», — рассказал один из террористов. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot.

Террористы рассказали, что им было поручено устранить священнослужителя с использованием взрывного устройства в жилом здании на территории Сретенского монастыря под угрозой убийства их близких.

В декабре исполнителям была передана взрывчатка через систему скрытых тайников. План предусматривал, что после выполнения теракта мужчины должны были покинуть страну, используя поддельные документы. Первоначально атака на Шевкунова была запланирована на начало января, но арест помощника митрополита вынудил перенести операцию на конец февраля. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся подготовки к теракту и незаконному обращению с взрывными веществами.

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Опубликовано видео, на котором задержанные подозреваемые дают показания о подготовке покушения на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова). В ходе допроса они рассказали, что украинские спецслужбы организовали теракт в Москве с целью убийства Тихона. «Я Попович Денис Евгеньевич, гражданин Украины, являлся помощником митрополита Тихона. Был завербован сотрудниками ГРУ с целью слежки за передвижениями митрополита», — рассказал один из террористов. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Shot. Террористы рассказали, что им было поручено устранить священнослужителя с использованием взрывного устройства в жилом здании на территории Сретенского монастыря под угрозой убийства их близких. В декабре исполнителям была передана взрывчатка через систему скрытых тайников. План предусматривал, что после выполнения теракта мужчины должны были покинуть страну, используя поддельные документы. Первоначально атака на Шевкунова была запланирована на начало января, но арест помощника митрополита вынудил перенести операцию на конец февраля. В связи с происшествием были возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся подготовки к теракту и незаконному обращению с взрывными веществами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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