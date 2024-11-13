В США всполошились из-за небезопасных автомобилей популярных марок, которые есть в РФ

Компания General Motors объявила об отзыве 461 839 автомобилей на территории США из-за проблем с коробкой передач, которые могут увеличить риск аварии. Об этом сообщили в Национальном управлении дорожной безопасности США.
«Американская корпорация General Motors (GM) отзовет 461 839 автомобилей с американского рынка», — передает ТАСС данные американского ведомства. Отзыв касается моделей Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon и Cadillac Escalade выпуска 2020-2022 годов, а также некоторых других моделей. Владельцы этих автомобилей имеют возможность обратиться к официальным дилерам для замены неисправных частей на новые.
Дополнительно General Motors призвала дилерские центры немедленно прекратить продажу указанных моделей автомобилей до устранения выявленных неисправностей. Это мера направлена на предотвращение возможных аварий и обеспечение безопасности автовладельцев.
В то же время модели авто Chevrolet Tahoe и Chevrolet Silverado продолжают продаваться на вторичном рынке РФ. Их стоимость варьируется от 500 тысяч до 16 млн рублей.
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