Московская подруга мэра Екатеринбурга похвалила его за уборку снега

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, экс-депутат Госдумы Ирина Гусева похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за уборку города от снега. Оценка прозвучала на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU.
«Ночью даже записала, как чистится снег. Потом каждому из вас ролик отправлю через канал ВАРМСУ. Вот так надо чистить снег, вот так надо убирать город ночью! Я видела это», — сказала Гусева. С Орловым она подружилась еще летом.
Мэрия борется с последствиями мощных снегопадов с начала ноября. Орлову не понравилось, как чиновники встретили стихию. Глав районов он лишил премий, а также пригрозил отставками, если ситуация не изменится.
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