Московская подруга мэра Екатеринбурга похвалила его за уборку снега

14 ноября 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Гусева поставила Орлова всем в пример Фото: Размик Закарян © URA.RU Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, экс-депутат Госдумы Ирина Гусева похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за уборку города от снега. Оценка прозвучала на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. «Ночью даже записала, как чистится снег. Потом каждому из вас ролик отправлю через канал ВАРМСУ. Вот так надо чистить снег, вот так надо убирать город ночью! Я видела это», — сказала Гусева. С Орловым она подружилась еще летом. Мэрия борется с последствиями мощных снегопадов с начала ноября. Орлову не понравилось, как чиновники встретили стихию. Глав районов он лишил премий, а также пригрозил отставками, если ситуация не изменится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, экс-депутат Госдумы Ирина Гусева похвалила мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за уборку города от снега. Оценка прозвучала на пленарной сессии форума «Города России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», передает корреспондент URA.RU. «Ночью даже записала, как чистится снег. Потом каждому из вас ролик отправлю через канал ВАРМСУ. Вот так надо чистить снег, вот так надо убирать город ночью! Я видела это», — сказала Гусева. С Орловым она подружилась еще летом. Мэрия борется с последствиями мощных снегопадов с начала ноября. Орлову не понравилось, как чиновники встретили стихию. Глав районов он лишил премий, а также пригрозил отставками, если ситуация не изменится.