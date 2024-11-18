В США назвали регион РФ, который рискует оказаться под атакой дальнобойных ракет

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS только на территории Курской области. Об этом сообщает американский портал Axios.
«ATACMS были разрешены только для использования в районе Курска», — говорится в материале. Там добавили, что это решение, принятое президентом США Джо Байденом, касается исключительно этой территории из-за якобы присутствия там северокорейских войск. Информация о разрешении была передана Киеву около трех дней назад.
Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение воспринимается как последний шаг поддержки Киева перед передачей власти избранном президенту США Дональду Трампу. Мировые лидеры выражают опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.
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США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS только на территории Курской области. Об этом сообщает американский портал Axios. «ATACMS были разрешены только для использования в районе Курска», — говорится в материале. Там добавили, что это решение, принятое президентом США Джо Байденом, касается исключительно этой территории из-за якобы присутствия там северокорейских войск. Информация о разрешении была передана Киеву около трех дней назад. Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России. Это решение воспринимается как последний шаг поддержки Киева перед передачей власти избранном президенту США Дональду Трампу. Мировые лидеры выражают опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны.