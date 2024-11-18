В Забайкальском крае детей из многодетных семей будут бесплатно обеспечивать лекарствами. Платить за препараты не придется, если рецепт выписан ребенку до 6 лет. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале Забайкальского края.
Подписанный руководителем края документ устанавливает список мер социальной поддержки многодетных семей. Первый пункт предусматривает бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты. «Меры принимаются в целях создания условий для повышения благосостояния многодетных семей и сохранения традиций многодетности», — говорится в документе.
Также многодетные семьи Забайкальского края получат льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 30% и право на бесплатное посещение выставок, парков культуры, музеев. Эти меры поддержки вступили в силу с момента подписания документа.
С января 2025 года дети из многодетных семей в регионе будут получать бесплатное питание в школах. С января 2026 года им предоставят бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте за исключением такси. А с сентября 2026 года учащихся из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой.
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