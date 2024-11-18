Детям из многодетных семей Забайкальского края выдадут бесплатные лекарства

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В Забайкальском крае детям из многодетных семей будут бесплатно выдавать лекарства
В Забайкальском крае детям из многодетных семей будут бесплатно выдавать лекарства Фото:

В Забайкальском крае детей из многодетных семей будут бесплатно обеспечивать лекарствами. Платить за препараты не придется, если рецепт выписан ребенку до 6 лет. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале Забайкальского края.

Подписанный руководителем края документ устанавливает список мер социальной поддержки многодетных семей. Первый пункт предусматривает бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты. «Меры принимаются в целях создания условий для повышения благосостояния многодетных семей и сохранения традиций многодетности», — говорится в документе.

Также многодетные семьи Забайкальского края получат льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 30% и право на бесплатное посещение выставок, парков культуры, музеев. Эти меры поддержки вступили в силу с момента подписания документа.

С января 2025 года дети из многодетных семей в регионе будут получать бесплатное питание в школах. С января 2026 года им предоставят бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте за исключением такси. А с сентября 2026 года учащихся из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой.

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В Забайкальском крае детей из многодетных семей будут бесплатно обеспечивать лекарствами. Платить за препараты не придется, если рецепт выписан ребенку до 6 лет. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале Забайкальского края. Подписанный руководителем края документ устанавливает список мер социальной поддержки многодетных семей. Первый пункт предусматривает бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты. «Меры принимаются в целях создания условий для повышения благосостояния многодетных семей и сохранения традиций многодетности», — говорится в документе. Также многодетные семьи Забайкальского края получат льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 30% и право на бесплатное посещение выставок, парков культуры, музеев. Эти меры поддержки вступили в силу с момента подписания документа. С января 2025 года дети из многодетных семей в регионе будут получать бесплатное питание в школах. С января 2026 года им предоставят бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте за исключением такси. А с сентября 2026 года учащихся из многодетных семей начнут обеспечивать школьной и спортивной формой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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