ФРГ начнет поставлять Киеву свои новейшие беспилотники производства Helsing, они могут эффективно преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. Первая партия поступит уже в декабре. Всего Германия передаст Украине четыре тысячи таких БПЛА.
«Всего будет передано 4 тысячи таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Поставки будут осуществляться по несколько сотен единиц в месяц», — говорится в материале газеты.
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую важность этих беспилотников для операций на Украине и улучшения возможностей Бундесвера в этой области. По его словам, БПЛА будут использоваться против российских командных центров и логистических объектов.
Немецкие дроны отличаются высокой технологичностью и могут самостоятельно определять навигацию в сложных условиях, обеспечивая высокую точность ударов даже при потере связи с оператором. Согласно информации Bild, стоимость этих дронов ниже, чем у аналогов, что делает их привлекательным вариантом для использования в боевых условиях.
Ранее дипломат Юлия Жданова сообщила, что в основном БПЛА Украине поставляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Она также отметила, что Украина также сотрудничает с американской корпорацией Boieng. Кроме того, есть вероятность, что Киев может заключить договор с Турцией по строительству завода по производству БПЛА. По ее словам, в Киеве должны осознавать, что все места хранения и производства ударных БПЛА являются приоритетной целью ВС РФ.
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