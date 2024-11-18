Украина с декабря начнет получать новейшие беспилотники от ФРГ

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Новые немецкие БПЛА, которые будут отправлены на Украину, являются мини-версией ракет Taurus
Новые немецкие БПЛА, которые будут отправлены на Украину, являются мини-версией ракет Taurus Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФРГ начнет поставлять Киеву свои новейшие беспилотники производства Helsing, они могут эффективно преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. Первая партия поступит уже в декабре. Всего Германия передаст Украине четыре тысячи таких БПЛА.

«Всего будет передано 4 тысячи таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Поставки будут осуществляться по несколько сотен единиц в месяц», — говорится в материале газеты.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую важность этих беспилотников для операций на Украине и улучшения возможностей Бундесвера в этой области. По его словам, БПЛА будут использоваться против российских командных центров и логистических объектов.

Немецкие дроны отличаются высокой технологичностью и могут самостоятельно определять навигацию в сложных условиях, обеспечивая высокую точность ударов даже при потере связи с оператором. Согласно информации Bild, стоимость этих дронов ниже, чем у аналогов, что делает их привлекательным вариантом для использования в боевых условиях.

Ранее дипломат Юлия Жданова сообщила, что в основном БПЛА Украине поставляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Она также отметила, что Украина также сотрудничает с американской корпорацией Boieng. Кроме того, есть вероятность, что Киев может заключить договор с Турцией по строительству завода по производству БПЛА. По ее словам, в Киеве должны осознавать, что все места хранения и производства ударных БПЛА являются приоритетной целью ВС РФ.

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ФРГ начнет поставлять Киеву свои новейшие беспилотники производства Helsing, они могут эффективно преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. Первая партия поступит уже в декабре. Всего Германия передаст Украине четыре тысячи таких БПЛА. «Всего будет передано 4 тысячи таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом. Поставки будут осуществляться по несколько сотен единиц в месяц», — говорится в материале газеты. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую важность этих беспилотников для операций на Украине и улучшения возможностей Бундесвера в этой области. По его словам, БПЛА будут использоваться против российских командных центров и логистических объектов. Немецкие дроны отличаются высокой технологичностью и могут самостоятельно определять навигацию в сложных условиях, обеспечивая высокую точность ударов даже при потере связи с оператором. Согласно информации Bild, стоимость этих дронов ниже, чем у аналогов, что делает их привлекательным вариантом для использования в боевых условиях. Ранее дипломат Юлия Жданова сообщила, что в основном БПЛА Украине поставляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция. Она также отметила, что Украина также сотрудничает с американской корпорацией Boieng. Кроме того, есть вероятность, что Киев может заключить договор с Турцией по строительству завода по производству БПЛА. По ее словам, в Киеве должны осознавать, что все места хранения и производства ударных БПЛА являются приоритетной целью ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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