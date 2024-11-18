Индекс Мосбиржи резко упал после новостей об ударах по РФ

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Индекс Мосбиржи опустился в моменте до уровня 2687,45 пункта после слов Байдена
Индекс Мосбиржи опустился в моменте до уровня 2687,45 пункта после слов Байдена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После слов главы США Джо Байдена о разрешении Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ индекс Мосбиржи (IMOEX) рухнул на 1,89%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10 утра по московскому времени.

«Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,89%», — говорится на сайте Мосбиржи. Это произошло после слов главы США о легализации ударов по территории РФ, это может привести к риску эскалации конфликта и негативно сказаться на настроениях участников.

По данным на 10:06 мск значительное снижение показали акции компании «Транснефть», потерявшие в цене 5,47%. За ними следуют расписки Ozon, упавшие на 3,05%, и акции «Юнипро», которые снизились на 2,96%. Акции «Газпрома» и «Ростелекома» также показали отрицательную динамику, потеряв в стоимости 2,75% и 2,62% соответственно.

Администрация Белого дома 17 ноября разрешила Киеву бить американскими ракетами большой дальности по регионам России. Вслед за ним одобрение последовало от Франции и Великобритании. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что подобное решение будет означать прямое участие НАТО в конфликте. И за этим могут последовать ответные меры.

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После слов главы США Джо Байдена о разрешении Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ индекс Мосбиржи  (IMOEX) рухнул на 1,89%. Об этом  свидетельствуют данные торгов по состоянию на 10 утра по московскому времени. «Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,89%», — говорится на сайте Мосбиржи. Это произошло после слов главы США о легализации ударов по территории РФ, это может привести к риску эскалации конфликта и негативно сказаться на настроениях участников. По данным на 10:06 мск значительное снижение показали акции компании «Транснефть», потерявшие в цене 5,47%. За ними следуют расписки Ozon, упавшие на 3,05%, и акции «Юнипро», которые снизились на 2,96%. Акции «Газпрома» и «Ростелекома» также показали отрицательную динамику, потеряв в стоимости 2,75% и 2,62% соответственно. Администрация Белого дома 17 ноября разрешила Киеву бить американскими ракетами большой дальности по регионам России. Вслед за ним одобрение последовало от Франции и Великобритании. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что подобное решение будет означать прямое участие НАТО в конфликте. И за этим могут последовать ответные меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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