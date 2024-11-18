Николай Басков поднял цены на свои корпоративы к Новому году

Певец Николай Басков увеличил цены на свои корпоративные выступления к Новому году на один миллион рублей. Теперь стоимость выступления составляет шесть миллионов рублей за 40 минут шоу.
«Николай Басков к Новому году поднял ценник на свои корпоративы на один миллион рублей. За 40 минут выступления заказчику придется отдать шесть миллионов рублей», — сообщает Life. Услуги Баскова как ведущего обойдутся в десять миллионов, что на два миллиона дороже, чем в сентябре.
В коллектив артиста входят 27 человек, включая музыкантов и танцоров, которые передвигаются на 12 машинах. Гримерка должна быть теплой и хорошо освещенной, с горячими блюдами и стандартными закусками, а также бутылкой шампанского Moеt & Chandon Rose Imperial Brut.
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