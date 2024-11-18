Николай Басков поднял цены на свои корпоративы к Новому году

Басков увеличил цену своих корпоративов до 6 миллионов рублей
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В гримерке у Баскова обязательно должна быть бутылка шампанского Moеt & Chandon, пишет Life
В гримерке у Баскова обязательно должна быть бутылка шампанского Moеt & Chandon, пишет Life Фото:

Певец Николай Басков увеличил цены на свои корпоративные выступления к Новому году на один миллион рублей. Теперь стоимость выступления составляет шесть миллионов рублей за 40 минут шоу.

«Николай Басков к Новому году поднял ценник на свои корпоративы на один миллион рублей. За 40 минут выступления заказчику придется отдать шесть миллионов рублей», — сообщает Life. Услуги Баскова как ведущего обойдутся в десять миллионов, что на два миллиона дороже, чем в сентябре.

В коллектив артиста входят 27 человек, включая музыкантов и танцоров, которые передвигаются на 12 машинах. Гримерка должна быть теплой и хорошо освещенной, с горячими блюдами и стандартными закусками, а также бутылкой шампанского Moеt & Chandon Rose Imperial Brut.

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Певец Николай Басков увеличил цены на свои корпоративные выступления к Новому году на один миллион рублей. Теперь стоимость выступления составляет шесть миллионов рублей за 40 минут шоу. «Николай Басков к Новому году поднял ценник на свои корпоративы на один миллион рублей. За 40 минут выступления заказчику придется отдать шесть миллионов рублей», — сообщает Life. Услуги Баскова как ведущего обойдутся в десять миллионов, что на два миллиона дороже, чем в сентябре. В коллектив артиста входят 27 человек, включая музыкантов и танцоров, которые передвигаются на 12 машинах. Гримерка должна быть теплой и хорошо освещенной, с горячими блюдами и стандартными закусками, а также бутылкой шампанского Moеt & Chandon Rose Imperial Brut.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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