Боец СВО с раком крови возвращается в зону боевых действий

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Бабаев хочет, чтобы сыновья запомнили его не как инвалида, а как настоящего воина
Бабаев хочет, чтобы сыновья запомнили его не как инвалида, а как настоящего воина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО Эльгар Бабаев, у которого диагностирован рак крови, принял решение вернуться в зону боевых действий. Несмотря на тяжелый диагноз и инвалидность, он готов продолжать свою службу.

«Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА», — передает слова Бабаева РИА Новости. 

В последние два года Эльгар регулярно проходит химиотерапию и сталкивается с трудностью обеспечения необходимыми препаратами, но продолжает служить в добровольческом подразделении. Он философски относится к своей ситуации и надеется, что его сыновья запомнят его как воина, а не как инвалида.

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Боец СВО Эльгар Бабаев, у которого диагностирован рак крови, принял решение вернуться в зону боевых действий. Несмотря на тяжелый диагноз и инвалидность, он готов продолжать свою службу. «Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА», — передает слова Бабаева РИА Новости.  В последние два года Эльгар регулярно проходит химиотерапию и сталкивается с трудностью обеспечения необходимыми препаратами, но продолжает служить в добровольческом подразделении. Он философски относится к своей ситуации и надеется, что его сыновья запомнят его как воина, а не как инвалида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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