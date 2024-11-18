Боец СВО с раком крови возвращается в зону боевых действий

Боец СВО Эльгар Бабаев, у которого диагностирован рак крови, принял решение вернуться в зону боевых действий. Несмотря на тяжелый диагноз и инвалидность, он готов продолжать свою службу.
«Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА», — передает слова Бабаева РИА Новости.
В последние два года Эльгар регулярно проходит химиотерапию и сталкивается с трудностью обеспечения необходимыми препаратами, но продолжает служить в добровольческом подразделении. Он философски относится к своей ситуации и надеется, что его сыновья запомнят его как воина, а не как инвалида.
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