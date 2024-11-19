Кофе с бутербродом для россиян в октябре стал дороже

«Индекс кофе с бутербродом», известный как «Бутербродекс», который отражает потребление популярных завтраков россиянами, вырос на 2,1 пункта за вторую половину октября 2024 года. Он достиг отметки в 143,4 пункта.
«„Индекс кофе с бутербродом“ („Бутербродекс“), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября увеличился на 2,1 пункта и составил 143,4 пункта», — пишет РИА Новости. Агентство провело исследование совместно с аналитическим ресурсом «Чек Индекс», который предоставил необходимые данные.
Для расчета индекса использовались семь продуктов, которые часто встречаются на утренних столах россиян: хлеб, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар. Специалисты «Чек Индекса» регулярно проводят расчеты агрегированных обезличенных данных о продажах, основываясь на среднем чеке за товары из этой потребительской корзины.
В качестве исходной точки, равной 100 баллам, было выбрано значение «Индекса кофе с бутербродом» за период с 1 по 15 октября 2022 года. Изменения данного индекса отражают среднюю арифметическую динамику среднего чека по каждому из указанных семи продуктов.
В период с 16 по 31 октября 2024 года наблюдалось повышение среднего чека по ряду продуктов: ветчина подорожала на 32%, сливочное масло увеличило свою стоимость на 15,8%, а сыр поднялся в цене на 4,8%. В то же время заметно снизились цены на сахар — на 15%, огурцы — на 11,9%, кофе — на 8,6% и батон — на 2,2%. В результате общий индекс стоимости продуктов показал рост на 2,1 пункта и составил 143,4 пункта по сравнению с предыдущими двумя неделями.
Аналитики из «Чек Индекса» объясняют этот тренд повышенным спросом на сливочное масло, который значительно повлиял на общий индекс. Кроме того, традиционно ближе к зиме возрастает потребление продуктов с высоким содержанием калорий.
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