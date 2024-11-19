Задержаны подозреваемые в убийстве начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ

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Подозреваемых задержала ФСБ (фото из архива) Фото:

Задержаны двое исполнителей убийства начальника штаба бригады ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщили в ФСБ. Преступление было совершено в Севастополе.

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Задержаны двое исполнителей убийства начальника штаба бригады ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщили в ФСБ. Преступление было совершено в Севастополе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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