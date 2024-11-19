Задержаны подозреваемые в убийстве начштаба бригады ракетных кораблей ЧФ

Подозреваемых задержала ФСБ (фото из архива)
Задержаны двое исполнителей убийства начальника штаба бригады ракетных кораблей Черноморского флота Валерия Транковского. Об этом сообщили в ФСБ. Преступление было совершено в Севастополе.
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