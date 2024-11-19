19 ноября 2024

В ХМАО осудят начальника, из-за которого рабочего раздавило дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочего в ХМАО раздавило упавшее дерево
Рабочего в ХМАО раздавило упавшее дерево Фото:

Нефтеюганские следователи направили в суд уголовное дело о гибели рабочего во время валки леса. Силовики считают, что в его смерти виноват начальник, организовавший работы с нарушениями техники безопасности.

«Ствол спиленного одним из работников дерева упал на потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале следственного управления СКР по ХМАО.

Следователи считают, что обвиняемый не проконтролировал работы и допустил к валке леса сотрудника, который не прошел инструктаж по технике безопасности. Свою вину мужчина не признал.

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Нефтеюганские следователи направили в суд уголовное дело о гибели рабочего во время валки леса. Силовики считают, что в его смерти виноват начальник, организовавший работы с нарушениями техники безопасности. «Ствол спиленного одним из работников дерева упал на потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале следственного управления СКР по ХМАО. Следователи считают, что обвиняемый не проконтролировал работы и допустил к валке леса сотрудника, который не прошел инструктаж по технике безопасности. Свою вину мужчина не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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