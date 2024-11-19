В ХМАО осудят начальника, из-за которого рабочего раздавило дерево

Нефтеюганские следователи направили в суд уголовное дело о гибели рабочего во время валки леса. Силовики считают, что в его смерти виноват начальник, организовавший работы с нарушениями техники безопасности.
«Ствол спиленного одним из работников дерева упал на потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в telegram-канале следственного управления СКР по ХМАО.
Следователи считают, что обвиняемый не проконтролировал работы и допустил к валке леса сотрудника, который не прошел инструктаж по технике безопасности. Свою вину мужчина не признал.
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