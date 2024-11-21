Челябинский суд отказался выпускать на волю лидера ОПГ, кошмарившей Иркутск

Лидера иркутской ОПГ Сергея Лапикова оставили за решеткой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер ОПГ, наводившей ужас на жителей Иркутска, Сергей Лапиков, пытался оспорить отказ в условно-досрочном освобождении через Челябинский облсуд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд поддержал позицию прокурора, оставив решение об отказе без изменения.

«Прокурор возражал против условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы осужденного, постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Лапикова осудили в апреле 2015 года. Его судили по целому ряду тяжких и особо тяжких статей: бандитизм, убийство, причинение вреда здоровью разной тяжести, вымогательство. Это далеко не весь список престпулений банды. По итогу Лапикова приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

История банды Лапикова началась в 2007 году. Вместе с Лапиковым в нее вошли Владислав Ермаков и Александр Распутин, Денис Раднаев, Максим Полищук, Андрей Остапенко и Андрей Матюков. За несколько лет они успели «пошуметь» в Иркутске. В августе 2008 года они чуть не убили местного жителя из-за конфликта с Лапиковым: мужчина смог увернуться от пуль. С 2008 по 2009 годы банда вымогала деньги у иркутского предпринимателя. Он передал бандитам 500 тысяч рублей.

Группировке не составляло труда избить человека только для того, чтобы самоутвердиться. Они нападали, калечили людей, угрожали предпринимателям. Уже будучи в СИЗО, они продолжили заниматься преступной деятельностью, пытаясь установить свои правила поведения в изоляторе.