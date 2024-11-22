Зачем Путин «дал добро» на пуск ракеты и почему не мог не ответить

Президент России Владимир Путин «перестал бы себя уважать», если бы не ответил на разрешение Запада применять свои системы дальнобойного оружия по территории России, «дав добро» на пуск ракеты «Орешник». Об этом заявил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
«Не ответить было нельзя. Ну просто невозможно. Себя бы перестал уважать», — написал Колесников. Он уточнил, что такой ответ является безукоризненным, потому что в итоге все получилось, как планировалось.
Также он отметил, что данное решение президент принял после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства, подчеркнув, что с заявлением Путина прояснилась вся ситуация, происходящая не только на фронте. Общественности стало известно, что у России есть оружие, которое во всю проходило испытания и оставалось только рискнуть его применить.
Колесников обратил внимание, что президент впервые произнес фразу «испытания в боевых условиях». Это увеличивает вероятность неудачных испытаний и доказывает, что президент рискнул, разрешив запуск ракеты. Колесников пришел к выводу, что теперь Путин готов пойти дальше без каких-либо опасений.
ВС РФ в ответ на удары ВСУ дальнобойными западными ракетами по территории России применили новейшую гиперзвуковую систему «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин во время экстренного обращения. По его словам, это стало ответом на разрешение США бить Киеву вглубь России западными ракетами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.