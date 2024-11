В РФ хотят ужесточить правила оформления медсправки для водительских прав: как получить документ в 2024 году

Водителям в РФ хотят ужесточить правила получения медсправки для прав

21 ноября 2024

В России планируется ужесточить меры для граждан, проходящих медицинский осмотр с целью получения водительского удостоверения. Так, предложено создать единую базу данных россиян, которые находятся на учете у наркологов и других специалистов, чтобы пресечь приобретение поддельных медицинских справок. Как получить водительские права в 2024 году — в материале URA.RU. В каком возрасте можно сдать на права Минимальный возраст получения водительских прав зависит от категории транспортного средства. Так, транспортом категории М (мопеды и квадроциклы), A1 (легкие мотоциклы) можно управлять с 16 лет, категории А (мотоциклы), B (легковые авто), В1 (трициклы и квадрициклы), С (грузовики), С1 (легкие грузовики) предполагают выдачу прав с 18 лет, а с 21 года можно управлять транспортом категории D (автобусы), D1 (малые автобусы), Tm (трамваи), Tb (троллейбусы). Кроме того, документ, дающий право управления транспортом категории BE (легковые автомобили с прицепом более 750 килограммов) можно получить, имея стаж вождения транспорта категории B от года, категорий CE, C1E — при стаже управления транспортом категории C от года. Также водительские права на вождение транспорта категории DE, D1E можно получить со стажем управления транспортным средством категории D от года. Как получить водительские права, как проходит процедура Для сдачи на водительские права следует перейти на официальный сайт ГИБДД, где можно выбрать лицензированную автошколу. После этого необходимо заключить договор на обучение и оплатить его. Автошколе потребуется предоставить следующие документы: Паспорт гражданина РФ;

СНИЛС, номер которого используется для регистрации в Федеральном реестре документов об образовании. Он необходим для сдачи экзаменов в ГИБДД, без него к экзамену не допустят;

Медицинскую справку по форме 003-В /у;

Три фотографии размером 3?4 сантиметра. Стоимость обучения в автошколах может достигать 50 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стоимость курсов в автошколах не регламентирована законом и может варьироваться в зависимости от региона, времени года, количества учащихся и удаленности учебного заведения от центра. Например, в Москве цена может составлять около 50 000 рублей, в других регионах — около 25 000 рублей. Будущие водители должны сдать внутренний экзамен автошколы, который включает теорию ПДД и практическое управление транспортом. При успешной сдаче школа выдает свидетельство об обучении. Для записи на государственный экзамен, который состоит из двух частей, можно воспользоваться порталом «Госуслуг». Экзамен делится на : Теоретическую часть: необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут, допускается до двух ошибок;

Практическую часть по вождению: оценка проходит по балльной системе, определяется итоговое «сдал» или «не сдал». В случае неудачи на экзаменах, пересдача возможна неограниченное количество раз. Первые три пересдачи теории проводятся через семь или 30 дней, практики — через семь или 60 дней. После третьей не зачтенной попытки интервал до следующей пересдачи увеличивается до шести-девяти месяцев. Пересдача проходит бесплатно. Какие документы нужны для получения водительского удостоверения Для получения удостоверения после прохождения экзамена будущему водителю необходимо лично посетить отделение ГИБДД. При этом следует предоставить следующие документы: 1. Паспорт гражданина РФ; 2. Сертификат об окончании автошколы; 3. Медицинская справка по форме № 003-В /у, которая должна быть актуальна на день обращения в ГИБДД; 4. СНИЛС. Однако при подаче заявления через портал «Госуслуг» документ будет добавлен в систему автоматически; 5. Для лиц младше 18 лет требуется предоставить письменное согласие от родителей или законных опекунов. Как получить медсправку Каждый кандидат на получение водительских прав должен пройти медицинское обследование и предоставить соответствующее заключение от врача, подтверждающее его способность управлять транспортным средством. Документ о состоянии здоровья выдают в лицензированных медицинских учреждениях, как государственных, так и частных. Для получения медсправки для водительских прав нужно пройти определенных специалистов и сдать анализы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость медицинского осмотра колеблется в зависимости от региона и клиники. В среднем она составляет от 2500 до 3000 рублей. Для получения справки нужно посетить терапевта или врача общей практики, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, нарколога и невролога. Кроме того, для водителей категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий C1, D1, C1E, D1E необходимо проведение электроэнцефалографии для исследования биоэлектрической активности мозга. Однако в некоторых случаях требуются дополнительные анализы на хроническое употребление алкоголя и наркотиков. Среди таких случаев: 1. Если водителя ранее лишали прав за управление транспортом в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования или употребление алкоголя при инспекторе ДПС, и сейчас он стремится восстановить свои права после окончания срока лишения; 2. Если нарколог или психиатр-нарколог диагностировали симптомы заболеваний, связанных с потреблением психоактивных субстанций, при которых запрещено управлять автомобилем. При прохождении медкомиссии обязательно предъявление справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что будущий водитель не состоит на учете. Врачи при осмотре руководствуются списком медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Например, лица с хронической шизофренией или наркозависимостью не могут получить права, в то время как отсутствие конечности или зрения на один глаз допускаются с определенными ограничениями. Справка о прохождении медосмотра действительна в течение года. Срок действия водительских прав Информация о сроке действия указывается на лицевой стороне водительского удостоверения. Стандартный период его действия составляет десять лет с момента выдачи. Тем не менее, водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, будут автоматически продлены на три года на территории России. Использование их за пределами страны невозможно. Как восстановить или заменить водительские права Замена водительских прав происходит после срока окончания их действия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замену водительских прав нужно провести в случаях истечения их срока действия, повреждения, утраты или изменения личных данных владельца. При этом повторная сдача экзамена не требуется. Для обновления водительского удостоверения после окончания его действия требуется предоставить новую медицинскую справку по форме 003-В /у. В случаях утраты прав, их непригодности для использования или изменения личных данных владельца обновление медицинской справки не потребуется. Однако срок действия вновь выданных прав будет соответствовать сроку, указанному в предыдущем документе. Кроме того, предоставление СНИЛС необходимо, если ранее он не был представлен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

