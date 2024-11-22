Экономисты рассказали, как победить инфляцию

РБК: специалисты РАН предлагают увеличить спрос для уменьшения инфляции

22 ноября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Экономисты РАН предлагают увеличить предложение на рынке для ослабления инфляции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) утверждают, что для достижения баланса между ростом экономики и снижением инфляции в России необходимо увеличить предложение. По их словам, Центробанк неспособен эффективно бороться с инфляцией из-за дисбаланса между спросом и предложением. Соответствующие выводы они опубликовали в аналитической статье. Новость по теме Экономист назвал нереальными планы ЦБ снизить инфляцию до 4% «Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022—2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. <…> Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения», — следует из материала. Выжимку из нее опубликовали журналисты РБК. В статье экономистов указывается, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России не способна эффективно бороться с инфляцией из-за дисбаланса между спросом и предложением. Исследователи подчеркивают, что перед властями стоит сложный выбор: либо остановить экономический рост для достижения ценовой стабильности, либо принять более высокие темпы инфляции, которые превышают целевой показатель в 4% на ближайшие пять лет, при этом поддерживая положительную динамику ВВП. По данным Института национальных проектов Российской академии наук (ИНП РАН), повышение ключевой ставки Центральным банком России на один процентный пункт имеет ограниченное воздействие на инфляцию и потребительский спрос. В частности, такое изменение ставки приводит к снижению инфляции на 0,1 процентного пункта и потребительского спроса на 0,2 процентных пункта. В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что российская экономика в настоящий момент входит в период переломного момента. После него ожидается постепенное снижение инфляции, заявила она. Снижение планируется в 2025 году. Сейчас ключевая ставка составляет 21%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН) утверждают, что для достижения баланса между ростом экономики и снижением инфляции в России необходимо увеличить предложение. По их словам, Центробанк неспособен эффективно бороться с инфляцией из-за дисбаланса между спросом и предложением. Соответствующие выводы они опубликовали в аналитической статье. «Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022—2024 годах, и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. <…> Единственным фактором, который сможет изменить ситуацию на внутреннем рынке, должен стать рост предложения», — следует из материала. Выжимку из нее опубликовали журналисты РБК. В статье экономистов указывается, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России не способна эффективно бороться с инфляцией из-за дисбаланса между спросом и предложением. Исследователи подчеркивают, что перед властями стоит сложный выбор: либо остановить экономический рост для достижения ценовой стабильности, либо принять более высокие темпы инфляции, которые превышают целевой показатель в 4% на ближайшие пять лет, при этом поддерживая положительную динамику ВВП. По данным Института национальных проектов Российской академии наук (ИНП РАН), повышение ключевой ставки Центральным банком России на один процентный пункт имеет ограниченное воздействие на инфляцию и потребительский спрос. В частности, такое изменение ставки приводит к снижению инфляции на 0,1 процентного пункта и потребительского спроса на 0,2 процентных пункта. В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что российская экономика в настоящий момент входит в период переломного момента. После него ожидается постепенное снижение инфляции, заявила она. Снижение планируется в 2025 году. Сейчас ключевая ставка составляет 21%.