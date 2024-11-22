22 ноября отмечает 62-летие один из самых известных и таинственных российских писателей, постмодернист Виктор Пелевин. Ко дню рождения автора рассказываем его биографию и вспоминаем его знаковые произведения.
Детство Пелевина
Виктор Пелевин — москвич. Он родился в столице 22 ноября 1962 года. По информации издательства «Эксмо», родителями будущего писателя были преподаватель военной кафедры технического университета имени Баумана и заведующая отделом гастронома.
В детстве Виктор вместе с родителями и бабушкой жил в коммунальной квартире на Тверском бульваре. Позже семья переехала в отдельное трехкомнатное жилье в Северном Чертаново.
Виктор Пелевин учился в школе с углубленным изучением английского, но выбрал для себя профессию, никак не связанную с языками — он поступил на факультет электрификации и автоматизации Московского энергетического института.
МЭИ и диссертация о троллейбусном электроприводе
Судя по всему, техническая специальность нравилась Пелевину. После окончания вуза он остался работать на одной из кафедр и даже поступил в аспирантуру. Молодой человек готовил кандидатскую диссертацию о троллейбусном электроприводе, но как пишет интернет-журнал «Союзлитература», не защитил ее, решив развиваться в другом направлении.
Пелевин ушел из МЭИ и поступил на заочное отделение литературного института имени Горького. Спустя несколько лет, в 1991 году, будущего писателя отчислили. Как он рассказывал в интервью «Известиям», причиной стала утрата связи с вузом.
Начало писательского пути
Но учеба в литературном вузе не прошла даром — там Виктор завел полезные знакомства и устроился работать редактором в издательство. Также Пелевин сотрудничал с несколькими журналами, где публиковал свои первые рассказы и повести.
Первая книга писателя вышла в 1991 году — это был сборник рассказов «Синий фонарь» (16+). В 1993-м Пелевин получил за нее Малую букеровскую премию.
Вскоре после «Синего фонаря» Виктор Пелевин выпустил свой первый роман — «Омон Ра» (18+). Это фантастическое произведение, в котором автор рассказывает о подготовке советских космонавтов к полету на Луну и высмеивает действительность времен космической гонки с США. Книга получила несколько наград и многократно переиздавалась.
Личная жизнь Виктора Пелевина
Виктор Пелевин почти никогда не дает интервью, не участвует в шоу и публичных мероприятиях. О его личной жизни ничего неизвестно: поклонники до сих пор точно не знают, женат ли писатель и есть ли у него дети.
По одним слухам, Пелевин живет в Таиланде, а по другим до сих пор владеет семейной квартирой в Чертанове и даже зарегистрировался по этому адресу как индивидуальный предприниматель. По информации налоговой инспекции, в этом районе Москвы действительно есть ИП, ведущий деятельность в области художественного творчества, фамилия, имя и отчество которого совпадают с данными писателя. Но достоверных подтверждений тому, что это одно лицо, найти не удалось.
«Generation „П“»
К 62 годам Виктор Пелевин написал более двадцати романов, некоторые из которых стали бестселлерами. Один из них — «Generation „П“» (18+). Произведение посвящено поколению, которое взрослело в 90-е, когда на обломках одной страны начинала расти другая.
Главный герой книги Вавилен Татарский работает в рекламном агентстве и продвигает зарубежные товары. Он мастерски управляет общественным сознанием и может заместить реальность на вымысел. Татарский выясняет, что обман таится не только в рекламе и начинает задаваться вопросом о том, кто запустил эту глобальную симуляцию. Повествование наполнено размышлениями о влиянии рекламы и маркетинга на людей.
Критики ругали Пелевина за излишнюю простоту языка и хвалили за то, что он решился описать важную историческую эпоху и ее события. Говорили, что благодаря многочисленным отсылкам к мифам, эзотерике и теориям заговора, текст хочется тщательно изучать, но предупреждали, что исследования могут не привести к значимому результату.
Как бы там ни было, книга печаталась огромными тиражами и до сих пор пользуется популярностью, а 2011 году по ней сняли одноименный фильм (18+).
Другие бестселлеры Виктора Пелевина
Еще одна очень популярная книга Пелевина — «Empire V. Повесть о настоящем сверхчеловеке» (18+). Ее герой становится вампиром и адаптируется к новым обстоятельствам жизни. Мир вампиров в ней выступает как метафора, за которой скрываются во многом не идеальное, реальное человеческое общество.
Если вы решили читать книги Пелевина, то не стоит обходить стороной роман-антиутопию «Любовь к трем цукербринам» (18+), в которой парень, умеющий видеть будущее старается не допустить его изменения и спастись от смерти.
В октябре 2024 года у Виктора Пелевина вышла новинка — остросюжетный роман «Круть» (18+), действие которого разворачивается в мире победившего феминизма. Произведение вместе с еще несколькими входит в цикл «Вселенная Transhumanism».
Книжные торговые сети называли «Круть» главной премьерой осени. В сервисах электронных книг роман сейчас занимает первое по популярности место среди всех книг автора.
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