Пекин отреагировал на обращение Владимира Путина

МИД Китайской Народной Республики (КНР) отреагировал на видеообращение президента России Владимира Путина после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. В своем обращении Путин заявил, что РФ применила на Украине новейшую ракету средней дальности «Орешник». После этого МИД КНР призвал всех участников конфликта на Украине к сдержанности.
«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — сказал официальный представитель КНР Линь Цзань на брифинге. Его слова передает агентство ТАСС.
В своем видеообращении 21 ноября Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». Они нанесли удар по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Российский президент отметил, что средств противодействия «Орешнику» сейчас нет.
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