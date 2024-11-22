Пекин отреагировал на обращение Владимира Путина

МИД КНР призвал участников украинского конфликта к сдержанности
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МИД КНР призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами
МИД КНР призвал стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД Китайской Народной Республики (КНР) отреагировал на видеообращение президента России Владимира Путина после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. В своем обращении Путин заявил, что РФ применила на Украине новейшую ракету средней дальности «Орешник». После этого МИД КНР призвал всех участников конфликта на Украине к сдержанности. 

«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — сказал официальный представитель КНР Линь Цзань на брифинге. Его слова передает агентство ТАСС. 

В своем видеообращении 21 ноября Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». Они нанесли удар по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Российский президент отметил, что средств противодействия «Орешнику» сейчас нет.

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МИД Китайской Народной Республики (КНР) отреагировал на видеообращение президента России Владимира Путина после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. В своем обращении Путин заявил, что РФ применила на Украине новейшую ракету средней дальности «Орешник». После этого МИД КНР призвал всех участников конфликта на Украине к сдержанности.  «В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — сказал официальный представитель КНР Линь Цзань на брифинге. Его слова передает агентство ТАСС.  В своем видеообращении 21 ноября Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». Они нанесли удар по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Российский президент отметил, что средств противодействия «Орешнику» сейчас нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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