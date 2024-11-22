Bloomberg: США предупреждали союзников об экспериментальном оружии России

США предупреждали Украину и других своих союзников о возможном использовании Россией «экспериментального оружия». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«США предупредили Украину и других ее союзников, что Россия может использовать экспериментальное оружие», — говорится в публикации. Отмечается, что представитель Пентагона также заявляла, что Россия уведомила США о планируемом запуске незадолго до старта ракеты.
В ночь на 22 ноября ВС РФ нанесли удар по одному из промышленных объектов Украины, применив новейшую систему оружия «Орешник». Президент России Владимир Путин объяснил это решение ответом на эскалацию со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия за 30 минут до запуска ракеты отправила США уведомление, подчеркнув, что речь идет об уведомлении в автоматическом режиме.
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