Элитная стая: чем известен батальон ВСУ «Птицы Мадьяра», переброшенный в Курскую область

Украина перебросила в Курскую область батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»

22 ноября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Батальон «Птицы Мадьяра» специализируется на использовании беспилотников и состоит из операторов БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинское командование направило в Курскую область свой элитный батальон «Птицы Мадьяра», специализирующийся на операциях с использованием беспилотников. Подразделение зачастую занимается проведением диверсий на подведомственных территориях. URA.RU рассказывает подробнее о батальоне и опасности, которую он потенциально может представлять. Батальон из операторов БПЛА Изначально «Птицы Мадьяра» представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных украинских бригад. Однако в январе 2024 года группы была преобразована в 414 отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ. Батальон «Птицы Мадьяра» известен благодаря своей эффективности в проведении разведывательных и боевых операций с использованием fpv-дронов. «Они представляют для нас серьезную опасность. Недооценивать их не стоит», — говорил в своем время военный эксперт Борис Рожин. Командир «Птиц» пришел из сельхоза Командиром батальона «Птицы Мадьяра» является Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» — уроженец Ужгорода Закарпатской области. После успешной карьеры в сельском хозяйстве, он вступил в силы территориальной обороны Украины и создал подразделение воздушной разведки, которое активно использовалось в боях под Бахмутом и на харьковском направлении. До участия в военных действиях Роберт Бровди активно занимался девелоперским бизнесом. В СМИ его в свое время окрестили «Закарпатским князем». Также он работал в госслужбе, пока его оттуда не сослали, передает Life.ru. Бровди в целом часто попадал в скандалы. Например, в 2019 году его партнер по бизнесу Иван Волошин обвинял Роберта в рейдерском захвате. Участие Бровди в конфликте на Украине Призыв к ненависти Сам Бровди неоднократно оскорблял российских военных в соцсетях, называя их не иначе, как «насекомые». Наиболее часто он разжигал ненависть в своем telegram-канале. Также в 2022 году он публиковал видео с применением химического оружия. «Птицы Мадьяра» попали под ракетный удар В июне 2024 года сообщалось, что российские военные нанесли точечный удар по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области, где находились украинские военные. Об этом писали журналисты MK.RU, ссылаясь на подполье. Тогда же были поражены и бойцы подразделения аэроразведки ВСУ «Птахи Мадяра». Отмечалось, что Роберт Бровди также находился на месте во время атаки и какое-то время было неизвестно, выжил ли он. В августе сообщалось о повторной атаке по позициям «Мадьяра». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское командование направило в Курскую область свой элитный батальон «Птицы Мадьяра», специализирующийся на операциях с использованием беспилотников. Подразделение зачастую занимается проведением диверсий на подведомственных территориях. URA.RU рассказывает подробнее о батальоне и опасности, которую он потенциально может представлять. Изначально «Птицы Мадьяра» представляли собой ротно-тактическую группу БПЛА, представители которой входили в состав отдельных украинских бригад. Однако в январе 2024 года группы была преобразована в 414 отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (ОБУБАС). С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты ВСУ. Батальон «Птицы Мадьяра» известен благодаря своей эффективности в проведении разведывательных и боевых операций с использованием fpv-дронов. «Они представляют для нас серьезную опасность. Недооценивать их не стоит», — говорил в своем время военный эксперт Борис Рожин. Командиром батальона «Птицы Мадьяра» является Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» — уроженец Ужгорода Закарпатской области. После успешной карьеры в сельском хозяйстве, он вступил в силы территориальной обороны Украины и создал подразделение воздушной разведки, которое активно использовалось в боях под Бахмутом и на харьковском направлении. До участия в военных действиях Роберт Бровди активно занимался девелоперским бизнесом. В СМИ его в свое время окрестили «Закарпатским князем». Также он работал в госслужбе, пока его оттуда не сослали, передает Life.ru. Бровди в целом часто попадал в скандалы. Например, в 2019 году его партнер по бизнесу Иван Волошин обвинял Роберта в рейдерском захвате. Сам Бровди неоднократно оскорблял российских военных в соцсетях, называя их не иначе, как «насекомые». Наиболее часто он разжигал ненависть в своем telegram-канале. Также в 2022 году он публиковал видео с применением химического оружия. В июне 2024 года сообщалось, что российские военные нанесли точечный удар по базе отдыха в селе Дачное Харьковской области, где находились украинские военные. Об этом писали журналисты MK.RU, ссылаясь на подполье. Тогда же были поражены и бойцы подразделения аэроразведки ВСУ «Птахи Мадяра». Отмечалось, что Роберт Бровди также находился на месте во время атаки и какое-то время было неизвестно, выжил ли он. В августе сообщалось о повторной атаке по позициям «Мадьяра».