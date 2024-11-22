Экстрасенс испугала родных Светличной, нарушивших ее последнюю волю

Светлана Светличная, понимая, что ей остается недолго жить, просила родных похоронить ее на Ваганьковском кладбище — рядом с мужем и младшим сыном. Однако близкие актрисы ослушались и выбрали Троекуровское кладбище. Экстрасенс Аделина Панина в беседе с корреспондентом URA.RU пояснила, чем для родных звезды советского кинематографа может обернуться такая самодеятельность.
Экстрасенс напоминает: последняя воля умирающего во все времена была приоритетом для родных. На сегодняшний день ничего не изменилось.
«Это очень важно — исполнить последнюю волю ушедшего человека. Светлане Светличной не просто же так хотелось успокоиться в определенном месте. То, что не исполнили волю актрисы, может плохо сказаться на ослушавшихся родственниках. Возможны сильные обиды на родных.
Как правило, такие моменты сопрягаются тем, что ушедший начинает сниться родственникам, просит поменять место или задает вопрос: «Почему вы меня ослушались?» Так что неприятности вполне могут войти в жизнь близких актрисы. Также они могут быть лишены поддержки», — объяснила Аделина Панина.
Невестка Светличной объяснила, почему актрису не похоронили рядом с близкими на Ваганьковском кладбище. Ольга Ивашова рассказала, что когда умер муж актрисы Владимир Ивашов, ему дали мало места под могилу. Там же в 2006 году похоронили младшего сына Светланы Афанасьевны.
Актриса поставила там два памятника. Чтобы похоронить кого-то еще там, необходимо было бы демонтировать красивые памятники. И даже если бы этот вопрос был решен, самой актрисе не хватило было бы места установить нормальное надгробие. По словам Ольги, там не уместилась бы памятная табличка.
В итоге Светличная упокоилась в отдельной могиле на «аллее актеров» Троекуровского кладбища. Невестка сообщила, что когда при жизни актриса видела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, всегда говорила, что там собралась хорошая компания. Так что родные считают, что Светличная нашла последнее пристанище среди очень достойных людей.
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