22 ноября 2024

Продюсер Шатунова впервые высказался после утраты прав на «Белые розы»

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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, шатунов юрий
Продюсер Шатунова намерен отстоят права на его песни Фото:

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проиграл семье покойного певца Юрия Шатунова судебный процесс по вопросу прав на творчество артиста, в том числе на известную песню артиста «Белые розы», намерен добиться пересмотра дела. Об этом бывший руководитель музыкального проекта сообщил журналистам.

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«Краснодарский краевой суд встал в глухую оборону и не принял ни один из моих заверенных доводов. Три судьи по делу вдовы Шатунова отклонили все мои ходатайства и доказательства, они были ими проигнорированы», — заявил Андрей Разин в интервью газете «Московский комсомолец».

Экс-продюсер также анонсировал, что намерен обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Разин уже обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей, ожидая пересмотра дела.

Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Юрию Шатунову исполнился бы 51 год. Агентство вспомнило биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений россиян.

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Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проиграл семье покойного певца Юрия Шатунова судебный процесс по вопросу прав на творчество артиста, в том числе на известную песню артиста «Белые розы», намерен добиться пересмотра дела. Об этом бывший руководитель музыкального проекта сообщил журналистам. «Краснодарский краевой суд встал в глухую оборону и не принял ни один из моих заверенных доводов. Три судьи по делу вдовы Шатунова отклонили все мои ходатайства и доказательства, они были ими проигнорированы», — заявил Андрей Разин в интервью газете «Московский комсомолец». Экс-продюсер также анонсировал, что намерен обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Разин уже обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей, ожидая пересмотра дела. Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Юрию Шатунову исполнился бы 51 год. Агентство вспомнило биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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