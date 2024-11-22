Продюсер Шатунова впервые высказался после утраты прав на «Белые розы»

22 ноября 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Продюсер Шатунова намерен отстоят права на его песни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проиграл семье покойного певца Юрия Шатунова судебный процесс по вопросу прав на творчество артиста, в том числе на известную песню артиста «Белые розы», намерен добиться пересмотра дела. Об этом бывший руководитель музыкального проекта сообщил журналистам. Новость по теме Вдова Юрия Шатунова предпримет попытку заработать на его имени. Скрин «Краснодарский краевой суд встал в глухую оборону и не принял ни один из моих заверенных доводов. Три судьи по делу вдовы Шатунова отклонили все мои ходатайства и доказательства, они были ими проигнорированы», — заявил Андрей Разин в интервью газете «Московский комсомолец». Экс-продюсер также анонсировал, что намерен обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Разин уже обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей, ожидая пересмотра дела. Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Юрию Шатунову исполнился бы 51 год. Агентство вспомнило биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проиграл семье покойного певца Юрия Шатунова судебный процесс по вопросу прав на творчество артиста, в том числе на известную песню артиста «Белые розы», намерен добиться пересмотра дела. Об этом бывший руководитель музыкального проекта сообщил журналистам. «Краснодарский краевой суд встал в глухую оборону и не принял ни один из моих заверенных доводов. Три судьи по делу вдовы Шатунова отклонили все мои ходатайства и доказательства, они были ими проигнорированы», — заявил Андрей Разин в интервью газете «Московский комсомолец». Экс-продюсер также анонсировал, что намерен обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Разин уже обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей, ожидая пересмотра дела. Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Юрию Шатунову исполнился бы 51 год. Агентство вспомнило биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений россиян.