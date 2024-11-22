Продюсер Шатунова впервые высказался после утраты прав на «Белые розы»

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проиграл семье покойного певца Юрия Шатунова судебный процесс по вопросу прав на творчество артиста, в том числе на известную песню артиста «Белые розы», намерен добиться пересмотра дела. Об этом бывший руководитель музыкального проекта сообщил журналистам.
«Краснодарский краевой суд встал в глухую оборону и не принял ни один из моих заверенных доводов. Три судьи по делу вдовы Шатунова отклонили все мои ходатайства и доказательства, они были ими проигнорированы», — заявил Андрей Разин в интервью газете «Московский комсомолец».
Экс-продюсер также анонсировал, что намерен обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях. Разин уже обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей, ожидая пересмотра дела.
Как сообщало URA.RU ранее, в сентябре Юрию Шатунову исполнился бы 51 год. Агентство вспомнило биографию известного музыканта, который стал культовым для нескольких поколений россиян.
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