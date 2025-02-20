«Автомобилист» вырвал победу после жесткой потасовки посреди матча КХЛ. Фото, видео

ХК «Автомобилист» обыграл «Амур», совершив камбэк после драки

20 февраля 2025 в 21:20 Размер текста - 17 +

ХК «Автомобилист» пропустил два гола в первом периоде Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Амура» (Хабаровск), отыгравшись после драки во втором периоде матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на переполненной арене «Уралец». Счет составил 5:3 (1:2; 2:0; 2:1), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» открыл счет благодаря напористости форварда Ника Меркли. Он отобрал шайбу, прошел в чужую зону, бросил, но не смог забросить и пошел на пятак, чтобы добиться шайбы в ворота соперника. Но «Амур» ответил двумя точными ударами защитника Александра Щемерова и нападающего Девина Брюссо, выйдя вперед. Второй отрезок запомнился дракой Брюссо с вице-капитаном «Автомобилиста» Никитой Трямкиным, в конце которой уралец повалил влезшего в потасовку защитника ХК «Амур» Сергея Рыжикова. После этого екатеринбуржцы забили два гола. Сначала защитник Даниил Валитов пробил в девятку, а вскоре форвард Александр Шаров воспользовался большинством. В первой половине третьего периода клубы обменялись голами. Шайбы забросили Шаров (дубль) и нападающий Сергей Лапин из «Амура». Точку во встрече поставил бомбардир хозяев Степан Хрипунов за пару минут до конца. После 56 игр «Автомобилист» находится в тройке лидеров регулярки с 77 очками и на втором месте Востока. «Амур» идет на 11-й строчке Восточной конференции, а в общей таблице занимает 22-е место из 23-х — 33 очка. В прошлом матче ХК «Автомобилист» досрочно оформил путевку в плей-офф Кубка Гагарина. Уральцы разгромили «Сибирь» в Новосибирске со счетом 5:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) выиграл у «Амура» (Хабаровск), отыгравшись после драки во втором периоде матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на переполненной арене «Уралец». Счет составил 5:3 (1:2; 2:0; 2:1), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде «Автомобилист» открыл счет благодаря напористости форварда Ника Меркли. Он отобрал шайбу, прошел в чужую зону, бросил, но не смог забросить и пошел на пятак, чтобы добиться шайбы в ворота соперника. Но «Амур» ответил двумя точными ударами защитника Александра Щемерова и нападающего Девина Брюссо, выйдя вперед. Второй отрезок запомнился дракой Брюссо с вице-капитаном «Автомобилиста» Никитой Трямкиным, в конце которой уралец повалил влезшего в потасовку защитника ХК «Амур» Сергея Рыжикова. После этого екатеринбуржцы забили два гола. Сначала защитник Даниил Валитов пробил в девятку, а вскоре форвард Александр Шаров воспользовался большинством. В первой половине третьего периода клубы обменялись голами. Шайбы забросили Шаров (дубль) и нападающий Сергей Лапин из «Амура». Точку во встрече поставил бомбардир хозяев Степан Хрипунов за пару минут до конца. После 56 игр «Автомобилист» находится в тройке лидеров регулярки с 77 очками и на втором месте Востока. «Амур» идет на 11-й строчке Восточной конференции, а в общей таблице занимает 22-е место из 23-х — 33 очка. В прошлом матче ХК «Автомобилист» досрочно оформил путевку в плей-офф Кубка Гагарина. Уральцы разгромили «Сибирь» в Новосибирске со счетом 5:0.