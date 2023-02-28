Мэрия вступилась за скандальную стройку Дацюка в центре Екатеринбурга

Павел Дацюк и его компаньон хотят расширить «Радиус» за «Домом контор» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по строительству второй очереди отеля «Радиус» в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. Большинство участников поддержали проект, а замечания против стройки чиновники не учли, следует из заключения по результатам слушаний, опубликованного на официальном городском портале.

Всего в обсуждении приняли участие 37 человек, 25 из них поддержали проект. Трое участников выступили с замечанием, что «строительство 30-этажного здания, не обеспеченного парковочными местами, является ненужным формированием доминанты в историческом центре, поскольку ухудшится транспортная обстановка […]. На это представители мэрии ответили, что остается заезд с улицы Малышева.

Всего в ходе обсуждений поступило семь замечаний, но их не учли, сославшись на нормы документов, которые позволяют строить гостиницу. «Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер», — также отмечается в заключении.

Строительство второй очереди отеля «Радиус» за «Домом контор» является проектом компании «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев). Ранее проект вызвал неоднозначную реакцию у участников градсовета при мэрии, куда входят архитекторы и чиновники. Комплекс высотой 100 метров (30 этажей) планируется возвести в квартале улиц 8 Марта-Малышева-Радищева-Вайнера. При строительстве второй очереди отеля компании девелоперу придется согласовать внешний облик здания с мэрией.