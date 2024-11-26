Полпреда Жогу привезли к поставщику гаубиц для СВО. Фото

Полпред Жога посетил «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, где делают гаубицы
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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , шароварин евгений, жога артем
Артем Жога продолжает знакомиться с оборонными предприятиями Урала (архивное фото) Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, продолжая знакомиться с Екатеринбургом, посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, входит в Ростех), где делают военную и гражданскую продукцию. Жоге показали производство трамваев, сообщили в пресс-службе полпредства.

«Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — подчеркнул Артем Жога. Особо он отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения.

Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала, в сентябре заводу исполнилось 207 лет. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ».

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, продолжая знакомиться с Екатеринбургом, посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, входит в Ростех), где делают военную и гражданскую продукцию. Жоге показали производство трамваев, сообщили в пресс-службе полпредства. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — подчеркнул Артем Жога. Особо он отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения. Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала, в сентябре заводу исполнилось 207 лет. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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