Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, продолжая знакомиться с Екатеринбургом, посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, входит в Ростех), где делают военную и гражданскую продукцию. Жоге показали производство трамваев, сообщили в пресс-службе полпредства.
«Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — подчеркнул Артем Жога. Особо он отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения.
Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала, в сентябре заводу исполнилось 207 лет. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!