Полпреда Жогу привезли к поставщику гаубиц для СВО. Фото

Полпред Жога посетил «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге, где делают гаубицы

26 ноября 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Артем Жога продолжает знакомиться с оборонными предприятиями Урала (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, продолжая знакомиться с Екатеринбургом, посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, входит в Ростех), где делают военную и гражданскую продукцию. Жоге показали производство трамваев, сообщили в пресс-службе полпредства. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — подчеркнул Артем Жога. Особо он отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения. Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала, в сентябре заводу исполнилось 207 лет. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ». Фото: пресс-служба полпредства УрФО Фото: пресс-служба полпредства УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, продолжая знакомиться с Екатеринбургом, посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш, входит в Ростех), где делают военную и гражданскую продукцию. Жоге показали производство трамваев, сообщили в пресс-службе полпредства. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — подчеркнул Артем Жога. Особо он отметил большой объем работы, которую проделал инженерно-технический состав завода в деле импортозамещения. Уралтрансмаш — старейшее предприятие Урала, в сентябре заводу исполнилось 207 лет. Здесь делают различные модели низкопольных трамваев, встретить их можно в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. А также самоходные гаубицы «Мста-С». В конце января предприятие посещал министр обороны Сергей Шойгу. Тогда же он поручил предприятию разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ».