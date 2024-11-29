Директор пермской фирмы скрыл 4,7 млн налогов

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Директор коммерческой фирмы в Перми обвиняется в сокрытии налогов. Сумма ущерба составляет 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что с 28 сентября 2023 по 23 февраля 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью скрыл от налоговой 4,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению,» — уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.
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