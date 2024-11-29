Директор пермской фирмы скрыл 4,7 млн налогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Фото:

Директор коммерческой фирмы в Перми обвиняется в сокрытии налогов. Сумма ущерба составляет 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что с 28 сентября 2023 по 23 февраля 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью скрыл от налоговой 4,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению,» — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор коммерческой фирмы в Перми обвиняется в сокрытии налогов. Сумма ущерба составляет 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что с 28 сентября 2023 по 23 февраля 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью скрыл от налоговой 4,7 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению,» — уточнили в ведомстве. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...