Военкор Котенок: группировка «Восток» прорывается в тыл ВСУ в ДНР

Группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Подразделения сумели преодолеть сопротивление противника, что позволило им занять стратегически важную позицию. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
«Подразделения ГрВ „Восток“ прорвали оборону противника и смогли войти в н.п. Новый Комар <...> Прорыв наших войск через н.п. Новоочеретоватое даёт возможность выхода в тыл оборонительным линиям ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что захват данного населенного пункта не только обеспечит физический контроль над северными путями снабжения Великой Новоселки, но также откроет доступ к населенному пункту Новоочеретоватое, расположенному на западном берегу реки Мокрые Ялы.
На данный момент в районе Новый Комар обстановка остается напряженной. ВСУ пытаются контратаковать и предпринимают меры для купирования прорыва российских войск. Преодоление Новоочеретоватого создает условия для продвижения к позициям, контролирующим доступ к Днепропетровской области, а также позволяет оказать давление на тыловые участки Покровской группировке ВСУ.
Ранее Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск двух населенных пунктов в ДНР. Подразделения успешно взяли Ильинку и Петровку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.