Военкор Котенок: группировка «Восток» прорывается в тыл ВСУ в ДНР

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Военкор Котенок заявил о тяжелой обстановке с ВСУ в селе Новый Комар в ДНР
Военкор Котенок заявил о тяжелой обстановке с ВСУ в селе Новый Комар в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Подразделения сумели преодолеть сопротивление противника, что позволило им занять стратегически важную позицию. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок. 

«Подразделения ГрВ „Восток“ прорвали оборону противника и смогли войти в н.п. Новый Комар <...> Прорыв наших войск через н.п. Новоочеретоватое даёт возможность выхода в тыл оборонительным линиям ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что захват данного населенного пункта не только обеспечит физический контроль над северными путями снабжения Великой Новоселки, но также откроет доступ к населенному пункту Новоочеретоватое, расположенному на западном берегу реки Мокрые Ялы.

На данный момент в районе Новый Комар обстановка остается напряженной. ВСУ пытаются контратаковать и предпринимают меры для купирования прорыва российских войск. Преодоление Новоочеретоватого создает условия для продвижения к позициям, контролирующим доступ к Днепропетровской области, а также позволяет оказать давление на тыловые участки Покровской группировке ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск двух населенных пунктов в ДНР. Подразделения успешно взяли Ильинку и Петровку. 

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Группировка «Восток» успешно прорвала оборону ВСУ и вошла в населенный пункт Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Подразделения сумели преодолеть сопротивление противника, что позволило им занять стратегически важную позицию. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.  «Подразделения ГрВ „Восток“ прорвали оборону противника и смогли войти в н.п. Новый Комар <...> Прорыв наших войск через н.п. Новоочеретоватое даёт возможность выхода в тыл оборонительным линиям ВСУ», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что захват данного населенного пункта не только обеспечит физический контроль над северными путями снабжения Великой Новоселки, но также откроет доступ к населенному пункту Новоочеретоватое, расположенному на западном берегу реки Мокрые Ялы. На данный момент в районе Новый Комар обстановка остается напряженной. ВСУ пытаются контратаковать и предпринимают меры для купирования прорыва российских войск. Преодоление Новоочеретоватого создает условия для продвижения к позициям, контролирующим доступ к Днепропетровской области, а также позволяет оказать давление на тыловые участки Покровской группировке ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских войск двух населенных пунктов в ДНР. Подразделения успешно взяли Ильинку и Петровку. 
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