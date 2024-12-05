Новый тренд молодежи санаторинг: что это такое — в подкасте URA.RU

Команда URA.RU публикует новый выпуск новостного дайджеста «По фактам»
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Молодежь отказывается от курортного отдыха, популярного у старших поколений
Молодежь отказывается от курортного отдыха, популярного у старших поколений Фото:

В России среди молодежи набирает популярность новый тренд — «санаторинг». Подрастающее поколение все чаще отдает предпочтение отдыху в санаториях вместо традиционных курортов, считая это не только модным, но и более полезным для здоровья.

В интернете все чаще стали появляться короткие видео, в которых молодые россияне хвастаются поездками в санатории. То, что раньше считалось непопулярным сейчас наоборот вызывает у зумеров повод для гордости. Так сформировался целый тренд — санаторинг. Это сознательный отказ от активного отдыха и поездок на курорты, взамен этому люди выбирают оздоровительные центры и поездки за город.

В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем, как появился этот тренд и почему современная молодежь хочет отдыхать как пенсионеры. Смотрите в VK Видео.

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В России среди молодежи набирает популярность новый тренд — «санаторинг». Подрастающее поколение все чаще отдает предпочтение отдыху в санаториях вместо традиционных курортов, считая это не только модным, но и более полезным для здоровья. В интернете все чаще стали появляться короткие видео, в которых молодые россияне хвастаются поездками в санатории. То, что раньше считалось непопулярным сейчас наоборот вызывает у зумеров повод для гордости. Так сформировался целый тренд — санаторинг. Это сознательный отказ от активного отдыха и поездок на курорты, взамен этому люди выбирают оздоровительные центры и поездки за город. В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем, как появился этот тренд и почему современная молодежь хочет отдыхать как пенсионеры. Смотрите в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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