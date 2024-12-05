Новый тренд молодежи санаторинг: что это такое — в подкасте URA.RU

В России среди молодежи набирает популярность новый тренд — «санаторинг». Подрастающее поколение все чаще отдает предпочтение отдыху в санаториях вместо традиционных курортов, считая это не только модным, но и более полезным для здоровья.
В интернете все чаще стали появляться короткие видео, в которых молодые россияне хвастаются поездками в санатории. То, что раньше считалось непопулярным сейчас наоборот вызывает у зумеров повод для гордости. Так сформировался целый тренд — санаторинг. Это сознательный отказ от активного отдыха и поездок на курорты, взамен этому люди выбирают оздоровительные центры и поездки за город.
В новом выпуске шоу «По фактам» расскажем, как появился этот тренд и почему современная молодежь хочет отдыхать как пенсионеры. Смотрите в
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