Противник помощи Киеву в правительстве США встретился с украинской делегацией

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, который известен как противник помощи Киеву, встретился в Вашингтоне с делегацией высокопоставленных чиновников из Украины. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на источники.
«Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон [Вэнса и украинской делегации], во время которого они должны были узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе [2025 года]», — отметили в Politico со ссылкой на информированные источники. Источники также добавили, что украинская делегация осталась довольна «долгим и содержательным» диалогом с Вэнсом.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп назначил Вэнса на пост вице-президента. В Евросоюзе его назвали «катастрофой для Украины», потому что он является противником военной поддержки Киева.
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