Противник помощи Киеву в правительстве США встретился с украинской делегацией

Вице-президент США Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне
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Украинская сторона осталась довольна «содержательным» диалогом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне
Украинская сторона осталась довольна «содержательным» диалогом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне Фото:

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, который известен как противник помощи Киеву, встретился в Вашингтоне с делегацией высокопоставленных чиновников из Украины. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на источники.

«Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон [Вэнса и украинской делегации], во время которого они должны были узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе [2025 года]», — отметили в Politico со ссылкой на информированные источники. Источники также добавили, что украинская делегация осталась довольна «долгим и содержательным» диалогом с Вэнсом.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назначил Вэнса на пост вице-президента. В Евросоюзе его назвали «катастрофой для Украины», потому что он является противником военной поддержки Киева.

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Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, который известен как противник помощи Киеву, встретился в Вашингтоне с делегацией высокопоставленных чиновников из Украины. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на источники. «Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон [Вэнса и украинской делегации], во время которого они должны были узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе [2025 года]», — отметили в Politico со ссылкой на информированные источники. Источники также добавили, что украинская делегация осталась довольна «долгим и содержательным» диалогом с Вэнсом. Ранее избранный президент США Дональд Трамп назначил Вэнса на пост вице-президента. В Евросоюзе его назвали «катастрофой для Украины», потому что он является противником военной поддержки Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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