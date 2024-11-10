Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил с рабочим визитом Макеевку (ДНР). Он побывал в сквере, школе №50, Дворце детского творчества имени Джарты, которые восстановила Югра, однако более всего его впечатлил комбинат детского питания.
«Я приехал и, действительно, увидел тот объем работ, который провела Югра. Это впечатляет, особенно комбинат молочный для детского питания. Современное оборудование и условия, автоматизация труда. Это дорогого стоит. Огромное спасибо руководству Ханты-Мансийского автономного округа», — написано на сайте полпреда.
Также Жога осмотрел обновленный многофункциональный центр и отремонтированную дорогу «Макеевка-Ясиноватая». Всего за время работы специалистов ХМАО в Макеевке восстановлены свыше 280 объектов, еще 57 находятся в работе.
Строители Югры планируют построить в Макеевке уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс по принципу «вода/воздух/огонь/земля». Предполагается, что общая площадь зданий составит более 31 тысячи квадратных метров.
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