В Екатеринбурге полицейские поймали 25-летнюю девушку, у которой в рюкзаке было 75 закладок на 80 грамм синтетического наркотика. Силовики ее обнаружили, патрулируя лесопарк в жилом районе Эльмаш.
«В выходные сотрудники пятой роты ППСП УМВД по Екатеринбургу патрулировали территорию лесопарка на Эльмаше. Полицейские заметили, что неподалеку от тропинки кто-то светит фонариком. Подойдя ближе к свету, бойцы ППСП увидели девушку, которая начала нервничать. У гражданки проверили документы и спросили, нет ли при ней ничего запрещенного. После такого вопроса она еще больше стала нервничать и сообщила, что у нее в рюкзаке лежит сверток с каким-то веществом», — передает telegram-канал «Патрульный Участок».
Сотрудники полиции приняли решение отвезти закладчицу в районный отдел №14 для проверки. В ходе нее они обнаружили 75 закладок синтетического наркотика N-метилэфедрон на 80 грамм. Силовики также изъяли телефон девушки, в котором нашли координаты еще одной закладки. Подкоп нашли и отправили наркотики в криминалистический центр. На девушку возбудили уголовное дело.
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