Челябинские власти утвердили строительство дороги в микрорайне Чурилово. Карта

В Чурилово построят новую дорогу общегородского значения
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В Чурилово отремонтируют дорогу по проспекту Давыдова протяженностью 2,5 километра
В Чурилово отремонтируют дорогу по проспекту Давыдова протяженностью 2,5 километра Фото:

Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории в микрорайоне Чурилово по проспекту Давыдова. Там будет новая дорога, ее проложат от улицы Хохрякова до Зальцмана. Инициатор проекта — комитет по дорожному хозяйству администрации, сообщается на сайте мэрии.

«Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по проспекту им. Давыдова В . Ф. от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана в Тракторозаводском районе города Челябинска. Инициатором проекта является Комитет дорожного хозяйства города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Магистраль будет возведена с тротуаром и велосипедными дорожками. По проекту планируется пешеходный тротуар шириной три метра, а также зона велодорожек, ширина ее будет два метра. Точное количество полос на дороге планируется определить чуть позже в момент подготовки документации.

Как сообщается на портале «Сбис», на проектно-изыскательные работы будет направлено почти 19 миллионов рублей. Разработкой проекта строительства трассы по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска займется институт «Росинсталпроект» из Новосибирска, входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор». После ремонта проспект Давыдова, протяженность которого составляет 2,5 километра, станет главным направлением общегородского значения третьего класса.

В Чурилово по проспекту Давыдова построят новую дорогу, там будут тротуар и велосипедные дорожки
В Чурилово по проспекту Давыдова построят новую дорогу, там будут тротуар и велосипедные дорожки
Фото:

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Мэрия Челябинска утвердила документацию по планировке территории в микрорайоне Чурилово по проспекту Давыдова. Там будет новая дорога, ее проложат от улицы Хохрякова до Зальцмана. Инициатор проекта — комитет по дорожному хозяйству администрации, сообщается на сайте мэрии. «Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по проспекту им. Давыдова В . Ф. от улицы Хохрякова до улицы Зальцмана в Тракторозаводском районе города Челябинска. Инициатором проекта является Комитет дорожного хозяйства города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Магистраль будет возведена с тротуаром и велосипедными дорожками. По проекту планируется пешеходный тротуар шириной три метра, а также зона велодорожек, ширина ее будет два метра. Точное количество полос на дороге планируется определить чуть позже в момент подготовки документации. Как сообщается на портале «Сбис», на проектно-изыскательные работы будет направлено почти 19 миллионов рублей. Разработкой проекта строительства трассы по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска займется институт «Росинсталпроект» из Новосибирска, входящий в группу компаний «Новосибирскавтодор». После ремонта проспект Давыдова, протяженность которого составляет 2,5 километра, станет главным направлением общегородского значения третьего класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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