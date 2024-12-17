Поход в бани и термы Екатеринбурга подорожает в два раза перед Новым годом

Отдых в банях и термах Екатеринбурга в новогодние праздники обойдется жителям в два раза дороже. Корреспондент URA.RU изучил прайс во всех популярных бассейнах и банях и выяснил, где самые высокие цены.
«Баден-Баден»
Цена на отдых в популярном термальном бассейне на Уктусе повысится почти в два раза. Стоимость двухчасового отдыха составит 2700 вместо 1400 рублей. А три часа будут стоить 3250 вместо 1800 рублей.
В БЦ «Высоцкий» поплавать в Infinity Sky Pool можно будет за 3500 вместо 2700 рублей (два часа). Цена на четыре часа плавания поднялась на 800 рублей, теперь вместо 3200 придется заплатить 4000 рублей.
Ramada Spa
Целый день отдыха стоит 4000 вместо 3000 рублей. Два часа: 2300 рублей (вместо 1800). Четыре часа: 3000 рублей (вместо 2200).
Не изменилась стоимость только в спа-центре «Белая Лошадь». Цена за весь день — 3000 рублей.
Что касается бань, то наибольшее повышение цен запланировано в «Чапаевских банях». Арендовать маленький дом на два часа можно будет за 9000 вместо 6000 рублей.
Отдых в «Сандунах»»» по опции «высший разряд» (два часа) обойдется в 2400 вместо 1800 рублей. А в «Космос Бани» можно будет попариться за 1400 вместо 900 рублей (два часа).
Незначительно подняли цены «Андреевские бани»» — два часа отдыха будут стоить 998 рублей вместо 700. В «Уральских банях»» трехчасовое времяпровождение обойдется в 1990 рублей вместо 1590.
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