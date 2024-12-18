Екатеринбургским «афганцам» подарят музей

В мэрии Екатеринбурга занялись идеей строительства здания для музея «Шурави»
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Торжество, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Курган, вдв, награды, ветеран, медали
Музей ветеранов боевых действий в Афганистане сейчас находится в здании вуза Фото:

В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге может начаться строительство нового здания для музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», созданного в 1991 году ветеранами боевых действий в Афганистане. Такую идею сейчас прорабатывают в мэрии, рассказал на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению начальник культуры Илья Марков, сообщает корреспондент URA.RU.

«У нас есть несколько идей в части развития темы по Великой Отечественной войне. Мы давно обсуждаем необходимость нового здания для музея „Шурави“ как одну из идей, может быть, к юбилею Победы. Просмотреть и заложить камень на новую площадку этого объекта», — заявил Марков. Подчеркнув, что музей как раз ежедневно занимается темой военных конфликтов и патриотического воспитания. Сейчас он располагается на третьем этаже учебного корпуса УрГПУ (проспект Космонавтов, 26).

Изначально о необходимости монументально отметить в городе юбилей Победы неоднократно говорил первый зампредседателя гордумы Михаил Матвеев. На заседании комиссии он повторил вопрос, попросив директора департамента финансов Анну Турунцеву обратить на эту тему особое внимание и дать ответ. Так как до сих пор нет решения по этому вопросу.

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В 2025 году, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге может начаться строительство нового здания для музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», созданного в 1991 году ветеранами боевых действий в Афганистане. Такую идею сейчас прорабатывают в мэрии, рассказал на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению начальник культуры Илья Марков, сообщает корреспондент URA.RU. «У нас есть несколько идей в части развития темы по Великой Отечественной войне. Мы давно обсуждаем необходимость нового здания для музея „Шурави“ как одну из идей, может быть, к юбилею Победы. Просмотреть и заложить камень на новую площадку этого объекта», — заявил Марков. Подчеркнув, что музей как раз ежедневно занимается темой военных конфликтов и патриотического воспитания. Сейчас он располагается на третьем этаже учебного корпуса УрГПУ (проспект Космонавтов, 26). Изначально о необходимости монументально отметить в городе юбилей Победы неоднократно говорил первый зампредседателя гордумы Михаил Матвеев. На заседании комиссии он повторил вопрос, попросив директора департамента финансов Анну Турунцеву обратить на эту тему особое внимание и дать ответ. Так как до сих пор нет решения по этому вопросу.
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