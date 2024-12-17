Стали известны подробности о новом заведении от создателя легендарной пермской чебуречной

Владелец кафе «Чебурек» Игорь Кротов готовит к открытию второе заведение. Оно займет помещение семейного кафе «Вместе» в ЖК «Погода». Об этом сообщил telegram-канал in vino papulos.
«В ЖК „Погода“ в марте откроется заведение под новым брендом „Чебурека“. Заведение не переезжает, открывается второе кафе», — сказано в сообщении. Уточняемся, что в будущем кафе планируют подавать чебуреки и пельмени как в ресторане.
Строительство на площадке кафе уже началось. Дизайн помещения разработала студия Kochenevskikh Design, которая также занималась некоторыми кафе Monkey Grinder.
Ранее URA.RU рассказало, что Кротов задумал сделать ребрендинг своего первого заведения «Чебурек», которое расположено на улице Уральская. Для этого ресторатор зарегистрировал товарный знак.
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