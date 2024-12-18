В Перми из реабилитационного центра пропала девочка

В Перми ищут 13-летнюю девочку Аминову Марию, которая 18 декабря самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, пишут волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
«Ушла из СРЦН „Радуга“, Индустриальный район, город Пермь. Одежда не установлена. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда.
Девочка пропала 18 декабря. В ориентировках сказано, что пропавшей на вид 14-15 лет. Телосложение среднее, темные волосы и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить информацию по телефонам 8 922 345-67-02 и 112.
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