18 декабря 2024

В Перми из реабилитационного центра пропала девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 18 декабря, о ее местонахождении ничего не известно
Девочка пропала 18 декабря, о ее местонахождении ничего не известно Фото:

В Перми ищут 13-летнюю девочку Аминову Марию, которая 18 декабря самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, пишут волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».

«Ушла из СРЦН „Радуга“, Индустриальный район, город Пермь. Одежда не установлена. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда.

Девочка пропала 18 декабря. В ориентировках сказано, что пропавшей на вид 14-15 лет. Телосложение среднее, темные волосы и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить информацию по телефонам 8 922 345-67-02 и 112.

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В Перми ищут 13-летнюю девочку Аминову Марию, которая 18 декабря самовольно покинула социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, пишут волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «Ушла из СРЦН „Радуга“, Индустриальный район, город Пермь. Одежда не установлена. Нуждается в медицинской помощи», — сообщается в группе «ВКонтакте» поискового отряда. Девочка пропала 18 декабря. В ориентировках сказано, что пропавшей на вид 14-15 лет. Телосложение среднее, темные волосы и серые глаза. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят сообщить информацию по телефонам 8 922 345-67-02 и 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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