18 декабря 2024

На боевом знамени, которое Путин показал в эфире, расписался боец из Златоуста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Владимиром Путиным. Москва
Бойцы морской пехоты передали свое боевое знамя президенту России Путину Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря.

«Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря.

В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись.

Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину.

Боец из Златоуста расписался в нижнем левом углу
Боец из Златоуста расписался в нижнем левом углу

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На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря. «Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря. В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись. Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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