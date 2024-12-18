Общество На боевом знамени, которое Путин показал в эфире, расписался боец из Златоуста. Фото 19 декабря 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + Бойцы морской пехоты передали свое боевое знамя президенту России Путину Фото: Горбачев Максим © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря. «Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря. В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись. Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину. Боец из Златоуста расписался в нижнем левом углу Скрин URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря. «Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря. В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись. Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям