На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря.
«Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря.
В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись.
Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину.
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На копии боевого знамени, которое президент России Владимир Путин взял с собой на прямую линию, расписался боец из Златоуста Челябинской области. Знамя Путин показал в прямом эфире 19 декабря. «Недавно бойцы 155-й морской пехоты передали копию своего боевого знамени. Хотел ребят поблагодарить», — сказал российский лидер во время прямой линии 19 декабря. В нижнем левом углу расписался боец из Златоуста. «Норд „Златоуст“ БЕК», — гласит надпись. Путин 19 декабря в прямом эфире подводит итоги года и отвечает на вопросы журналистов и граждан. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события, также посмотреть прямой эфир можно на страничке СМИ в «ВКонтакте». Все главные заявления Путина собраны в сюжете на URA.RU. Ранее стали известны главные вопросы, который челябинцы задали Путину.