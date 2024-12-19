19 декабря 2024

Спор об эффективности беспилотников в Челябинской области кончился поножовщиной

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
Спор между рядовыми закончился оскорблениями и поножовщиной (архивное фото) Фото:

Спорт об эффективности на поле боя артиллеристов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) закончился поножовщиной на полигоне в Челябинской области. Виновного приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Кто более эффективен на поле боя: артиллеристы или операторы БПЛА? Такой вопрос стал причиной раздора двух военнослужащих по контракту вечером 16 октября 2024 года на полигоне в Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Спорт перерос в оскорбления. После чего рядовой Х. нанес оппоненту три удара ножом в грудь. Удары были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Рядовой понимал, что случившееся может быть опасно для жизни пострадавшего, и помог ему выйти на дорогу, где передал военной полиции.

Суд 19 декабря признал рядового виновным в преступлении по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима.

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Спорт об эффективности на поле боя артиллеристов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) закончился поножовщиной на полигоне в Челябинской области. Виновного приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Кто более эффективен на поле боя: артиллеристы или операторы БПЛА? Такой вопрос стал причиной раздора двух военнослужащих по контракту вечером 16 октября 2024 года на полигоне в Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Спорт перерос в оскорбления. После чего рядовой Х. нанес оппоненту три удара ножом в грудь. Удары были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Рядовой понимал, что случившееся может быть опасно для жизни пострадавшего, и помог ему выйти на дорогу, где передал военной полиции. Суд 19 декабря признал рядового виновным в преступлении по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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