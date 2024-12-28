В США накинулись на сенатора за слова о Путине

Экс-разведчик США Риттер раскритиковал сенатора Тиллиса за заявления о Путине
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Риттер утверждает, что обвинения Тиллиса в адрес Москвы необоснованны.
Риттер утверждает, что обвинения Тиллиса в адрес Москвы необоснованны. Фото:

В США высказали резкую критику в адрес сенатора Конгресса США Тома Тиллиса за его заявления о президенте России Владимире Путине и влиянии РФ на выборы в Грузии. С обращением выступил отставной разведчик США Скотт Риттер.

«Каким образом свободные и справедливые выборы могут „подрывать волю граждан“? Ах, точно... тогда, когда их результат не соответствует интересам Вашингтона», — отметил Риттер. Пост опубликован в соцсети X.

Ранее Тиллис выразил серьезные опасения относительно попыток России расширить свое влияние в Грузии. По его мнению, Путин также вместе с лидером Китая Си Цзиньпином стремятся увеличить «свое губительное влияние» в других регионах. Об этом он заявил в социальных сетях.

27 декабря стало известно, что Россия сбила первый американский истребитель F-16. Тогда Риттер открыто заявил, что через месяц все самолеты будут уничтожены. Об этом писал телеканал «Царьград».

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В США высказали резкую критику в адрес сенатора Конгресса США Тома Тиллиса за его заявления о президенте России Владимире Путине и влиянии РФ на выборы в Грузии. С обращением выступил отставной разведчик США Скотт Риттер. «Каким образом свободные и справедливые выборы могут „подрывать волю граждан“? Ах, точно... тогда, когда их результат не соответствует интересам Вашингтона», — отметил Риттер. Пост опубликован в соцсети X. Ранее Тиллис выразил серьезные опасения относительно попыток России расширить свое влияние в Грузии. По его мнению, Путин также вместе с лидером Китая Си Цзиньпином стремятся увеличить «свое губительное влияние» в других регионах. Об этом он заявил в социальных сетях. 27 декабря стало известно, что Россия сбила первый американский истребитель F-16. Тогда Риттер открыто заявил, что через месяц все самолеты будут уничтожены. Об этом писал телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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