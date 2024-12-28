В США высказали резкую критику в адрес сенатора Конгресса США Тома Тиллиса за его заявления о президенте России Владимире Путине и влиянии РФ на выборы в Грузии. С обращением выступил отставной разведчик США Скотт Риттер.
«Каким образом свободные и справедливые выборы могут „подрывать волю граждан“? Ах, точно... тогда, когда их результат не соответствует интересам Вашингтона», — отметил Риттер. Пост опубликован в соцсети X.
Ранее Тиллис выразил серьезные опасения относительно попыток России расширить свое влияние в Грузии. По его мнению, Путин также вместе с лидером Китая Си Цзиньпином стремятся увеличить «свое губительное влияние» в других регионах. Об этом он заявил в социальных сетях.
27 декабря стало известно, что Россия сбила первый американский истребитель F-16. Тогда Риттер открыто заявил, что через месяц все самолеты будут уничтожены. Об этом писал телеканал «Царьград».
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