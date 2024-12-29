Новогоднее обращение Путина покажут в московском метро

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Новогоднее обращение Владимира Путина покажут на 34 тысячах медиаэкранов в общественном транспорте Москвы
Новогоднее обращение Владимира Путина покажут на 34 тысячах медиаэкранов в общественном транспорте Москвы Фото:

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина покажут на медиаэкранах московского общественного транспорта, как наземного, так и в метро. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В новогоднюю ночь пассажиры смогут не только доехать до нужных им мест, но и посмотреть обращение Президента России <...> на всех медиаэкранах метро и наземного транспорта», — рассказал Максим Ликсутов, его слова передает официальный telegram-канал Дептранса Москвы. Он подчеркнул, что также москвичи смогут увидеть и новогоднее поздравление мэра Сергея Собянина. 

Аудиоверсии обращений Путина и Собянина будут звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций. В визуальном показе обращений будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов, отметили в департаменте. Речь будут дублировать титры. До и после обращений на экранах будут транслироваться новогодние фильмы и видео.

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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина покажут на медиаэкранах московского общественного транспорта, как наземного, так и в метро. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. «В новогоднюю ночь пассажиры смогут не только доехать до нужных им мест, но и посмотреть обращение Президента России <...> на всех медиаэкранах метро и наземного транспорта», — рассказал Максим Ликсутов, его слова передает официальный telegram-канал Дептранса Москвы. Он подчеркнул, что также москвичи смогут увидеть и новогоднее поздравление мэра Сергея Собянина.  Аудиоверсии обращений Путина и Собянина будут звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций. В визуальном показе обращений будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов, отметили в департаменте. Речь будут дублировать титры. До и после обращений на экранах будут транслироваться новогодние фильмы и видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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