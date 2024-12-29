Новогоднее обращение Путина покажут в московском метро

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина покажут на медиаэкранах московского общественного транспорта, как наземного, так и в метро. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«В новогоднюю ночь пассажиры смогут не только доехать до нужных им мест, но и посмотреть обращение Президента России <...> на всех медиаэкранах метро и наземного транспорта», — рассказал Максим Ликсутов, его слова передает официальный telegram-канал Дептранса Москвы. Он подчеркнул, что также москвичи смогут увидеть и новогоднее поздравление мэра Сергея Собянина.
Аудиоверсии обращений Путина и Собянина будут звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций. В визуальном показе обращений будут задействованы 34 тысячи медиаэкранов, отметили в департаменте. Речь будут дублировать титры. До и после обращений на экранах будут транслироваться новогодние фильмы и видео.
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