01 января 2025

На свердловские трассы вывели сотни снегоуборочных машин

В Свердловской области 1 января на трассах работало 298 снегоуборочных машин
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные службы работали в усиленном режиме (архивное фото) Фото:

На территории Свердловской области 1 января для очистки дорог от снега было задействовано 298 единиц техники. Толщина снежного слоя достигла одного сантиметра.

В рамках мер по борьбе со снегопадами и предотвращению гололеда в работах участвовали 215 комбинированных дорожных машин, 26 автогрейдеров, 34 машины с отвалом и 23 единицы другой спецтехники. «Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 4522 кубометра пескосоляной смеси», — говорится в telegram-канале департамента информполитики региона «Свердловский пул».

Специалисты продолжают работы по очистке дорожного покрытия и поддержанию безопасности на дорогах. Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, а также к использованию зимней резины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 1 января будут метели и сильный снег. Прогнозировалось, что ветер южного направления изменит свой курс на западный, при этом порывы ветра могут достигать скорости до 14 метров в секунду.

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На территории Свердловской области 1 января для очистки дорог от снега было задействовано 298 единиц техники. Толщина снежного слоя достигла одного сантиметра. В рамках мер по борьбе со снегопадами и предотвращению гололеда в работах участвовали 215 комбинированных дорожных машин, 26 автогрейдеров, 34 машины с отвалом и 23 единицы другой спецтехники. «Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 4522 кубометра пескосоляной смеси», — говорится в telegram-канале департамента информполитики региона «Свердловский пул». Специалисты продолжают работы по очистке дорожного покрытия и поддержанию безопасности на дорогах. Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, а также к использованию зимней резины. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 1 января будут метели и сильный снег. Прогнозировалось, что ветер южного направления изменит свой курс на западный, при этом порывы ветра могут достигать скорости до 14 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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