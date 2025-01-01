На свердловские трассы вывели сотни снегоуборочных машин

В Свердловской области 1 января на трассах работало 298 снегоуборочных машин

02 января 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

Дорожные службы работали в усиленном режиме (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На территории Свердловской области 1 января для очистки дорог от снега было задействовано 298 единиц техники. Толщина снежного слоя достигла одного сантиметра. В рамках мер по борьбе со снегопадами и предотвращению гололеда в работах участвовали 215 комбинированных дорожных машин, 26 автогрейдеров, 34 машины с отвалом и 23 единицы другой спецтехники. «Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 4522 кубометра пескосоляной смеси», — говорится в telegram-канале департамента информполитики региона «Свердловский пул». Специалисты продолжают работы по очистке дорожного покрытия и поддержанию безопасности на дорогах. Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, а также к использованию зимней резины. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 1 января будут метели и сильный снег. Прогнозировалось, что ветер южного направления изменит свой курс на западный, при этом порывы ветра могут достигать скорости до 14 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Свердловской области 1 января для очистки дорог от снега было задействовано 298 единиц техники. Толщина снежного слоя достигла одного сантиметра. В рамках мер по борьбе со снегопадами и предотвращению гололеда в работах участвовали 215 комбинированных дорожных машин, 26 автогрейдеров, 34 машины с отвалом и 23 единицы другой спецтехники. «Для устранения зимней скользкости на проезжей части израсходовано 4522 кубометра пескосоляной смеси», — говорится в telegram-канале департамента информполитики региона «Свердловский пул». Специалисты продолжают работы по очистке дорожного покрытия и поддержанию безопасности на дорогах. Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями, а также к использованию зимней резины. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области 1 января будут метели и сильный снег. Прогнозировалось, что ветер южного направления изменит свой курс на западный, при этом порывы ветра могут достигать скорости до 14 метров в секунду.